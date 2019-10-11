احمد نجيب الشابي يسقط في فخ نشر اخبار ومعلومات زائفة

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

دفاعا عن الحقيقة الصحفية

من المؤسف ان يسقط الاستاذ احمد نجيب الشابي احد قامات النضال من أجل الديمقراطية وحرية الإعلام في فخ نشر اخبار ومعلومات غير صحيحة بالمرة. فالرجل كان مدير جريدة الموقف الغراء التي تمثل جزءا لا يتجزأ من التراث الصحفي النضالي المشرف في زمن الاستبداد وقمع الحريات.

الشابي يقول نقلا عن مصادر وصفها بالعليمة ان قيس سعيد التقى عديد المرات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتنسيق بخصوص الانتخابات والحال ان نفس الشخص كان قد انزعج في أكثر من مرة بسبب صعوبة التواصل مع سعيد حتى بواسطة الهاتف من أجل تقديم التهاني.

كل السياسيين الذين التقيتهم في الفترة الأخيرة بما فيهم قيادات من النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وغيرهم وشخصيات مثل الصافي سعيد ولطفي المرايحي وسيف الدين مخلوف اكدوا لي ان قيس سعيد لم يتواصل معهم باي شكل من الأشكال فهو لم يطلب منهم اي لقاء وهم كذلك. فقد أبدى سعيد نوعا من التحفظ على اللقاءات مع الاحزاب التي يمكن أن تمس من استقلاليته وهو الذي يؤكد دائما على أنه يرحب باي كان يدعم أفكاره ومشروعه ولكنه في المقابل يرفض ان يكون رهينة لأي حزب او جهة سياسية ما.''

- كتب الصحفي محمد اليوسفي تعقيبا على ظهور احمد نجيب الشابي في برنامج تونس اليوم التدوينة التالية:''