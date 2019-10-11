لطفي العبدلي لنبيل القروي ... الحبس كان ساترو

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - كتب الممثل لطفي العبدلي في صفحته على انستغرام تدوينة للسخرية من تصريحات المرشح الرئاسي نبيل القروي اثناء حوار بث في قناة الحوار التونسي مساء أمس وكان فيه القروي مرتبكا وغير ملم بعديد الملفات ويتهرب من الاجابة عن أخرى....
وكتب لطفي العبدلي في صفحته ما يلي "الحبس كان ساترو كان جاء في المناظرة لاولى يجي بعد راجل كاميليا.
وكتب لطفي العبدلي في صفحته ما يلي "الحبس كان ساترو كان جاء في المناظرة لاولى يجي بعد راجل كاميليا.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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