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لطفي العبدلي لنبيل القروي ... الحبس كان ساترو

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - كتب الممثل لطفي العبدلي في صفحته على انستغرام تدوينة للسخرية من تصريحات المرشح الرئاسي نبيل القروي اثناء حوار بث في قناة الحوار التونسي مساء أمس وكان فيه القروي مرتبكا وغير ملم بعديد الملفات ويتهرب من الاجابة عن أخرى....
وكتب لطفي العبدلي في صفحته ما يلي "الحبس كان ساترو كان جاء في المناظرة لاولى يجي بعد راجل كاميليا.





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190800

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 12h 30m |           
فعلا يبدو وأنه يذكرنا بالزبيدي الذي بشرنا بعدم تمدد الباندية وهذا يبشرنا بإنجاز يفوق إنجاز سد النهضة في أثيوبيا وهو توفير صحن مقرونة لكل تونسي وأنه بالفعل إستقبل ضابط الموساد في منزله وفرح به ويعتبر الأمر عادي .والأدهى أن بعض التونسيين يعترفون على الملإ بأنهم سيسلمون قرطاج رمز السيادة للمفيوزي نكالا في النهضة .



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