لجنة الصناعة بالبرلمان تصادق على 5 مشاريع قوانين لدعم المحطات الفولطاضوئية

صادقت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقدته اليوم الجمعة، على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بعدد من المحطات الفولطاضوئية، وذلك بأغلبية أعضائها الحاضرين.
 
واستهلت اللجنة أشغالها بتلاوة تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، المتعلق بإبداء الرأي حول مشاريع القوانين أعداد 01 و02 و03 و04 و05 لسنة 2026.

 

وفي مرحلة ثانية، تولت اللجنة التصويت تباعا على عنوان كل مشروع قانون، ثم على فصله الوحيد، قبل المرور إلى التصويت على كل مشروع قانون برمته، وفق الإجراءات المعمول بها.
 

وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة بالإجماع تفويض مكتبها للمصادقة على التقرير، وذلك عملا بأحكام الفصل 67 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
 
