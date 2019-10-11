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فرقة الأبحاث تعتمد الحوار مع آري بن مناشي ''وثيقة رسمية''

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - أعلن الصحفي زهير طابة عبر صفحته على فايسبوك، أن فرقة الأبحاث طلبت اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 المادة الإعلامية الأصلية للحوار مع آري بن مناشي لفحصها وإعتمادها وثيقة رسمية في إطار المحضر الخاص بالقضية المتعلقة ''بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي المرفوعة ضد نبيل القروي'' على حد تأكيده.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190788

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 10h 10m |           
نتمى أن يكون هذا صحيح



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