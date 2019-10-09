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القرقوري: والجبهة ماعادش خالطة على الفاصل بعد الصفر ومرزوق خرج بيدو على راسو

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - سخر مقدم برنامج " ضد التيار" الذي يبث في قناة الزيتونة الياس القرقوري من هزيمة بعض الاحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية.
وقال القرقوري" بعد ان تم صرف المليارات والدعم الاعلامي سقطت حركة عيش تونسي المدعومة من جهات فرنسية على علاقة بلوبيات معينة.
وتابع القرقوري " الجبهة الشعبية صاحبة الصفر فاصل سقطت كذلك وحتى الفاصل لم تعد تملكها اليوم متابعا " الشعب اعادها لحجمها الحقيقي.
وقال الياس القروي " نداء تونس سقط كذلك في البرلمان بعد الانتصار الكبير في انتخابات 2014 وذلك من تاثيرات الانقسامات والشقوق ىمتابعا " احد ماسسي النداء محسن مرزوق " خرج بيدو على راسو".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190649

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 09h 21m |           
Bien que Gargouri jaltam"", c'est la réalité. Ces partis devraient travailler durement pour y arriver en commençant par la mise à jour de leurs discours. Notre bureau pourrait s'en occuper.



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