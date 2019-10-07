الشواشي يقترح حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة

Lundi 07 Octobre 2019



قال غازي الشواشي القيادي في التيار الديمقراطي في برنامج ميدي شو اليوم على اذاعة موزاييك, إنّه بعد فوزهم بمقاعد برلمانية سيحرصون على تطبيق جزء من وعودهم الانتخابية، مؤكّدا أن التيار لن يبقى على الربوة ومشاهدة المتغيرات السياسية وسيساهم في تسيير أوضاع البلاد التي تعيش أزمة خانقة.وتابع "على الأغلب سنكون في المعارضة وسنطبق برامجنا ولهذا ترشحنا في 33 دائرة وسنكون المعارضة البناءة ونمثل قوة اقتراح على غرار ما فعلنا طوال الخمس سنوات الماضية".وأعلن الشواشي "المشهد الحالي وبعد النتائج الأولية للانتخابات التشريعية من الصعب تكوين حكومة لهذا سنقوم بمشاورات لمواجهة الأزمة وإن لم يقع التوصّل إلى حلّ نقترح حكومة إنقاذ وطني تتكون من كفاءات مستقلة تعمل على أساس خارطة طريق تضعها كل الأحزاب السياسية التي اختارها الشعب ولا تكون حكومة متحزبة".