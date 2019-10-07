Radio Babnet Tunisie On Air:   

الشواشي يقترح حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
قال غازي الشواشي القيادي في التيار الديمقراطي في برنامج ميدي شو اليوم على اذاعة موزاييك, إنّه بعد فوزهم بمقاعد برلمانية سيحرصون على تطبيق جزء من وعودهم الانتخابية، مؤكّدا أن التيار لن يبقى على الربوة ومشاهدة المتغيرات السياسية وسيساهم في تسيير أوضاع البلاد التي تعيش أزمة خانقة.

وتابع "على الأغلب سنكون في المعارضة وسنطبق برامجنا ولهذا ترشحنا في 33 دائرة وسنكون المعارضة البناءة ونمثل قوة اقتراح على غرار ما فعلنا طوال الخمس سنوات الماضية".


وأعلن الشواشي "المشهد الحالي وبعد النتائج الأولية للانتخابات التشريعية من الصعب تكوين حكومة لهذا سنقوم بمشاورات لمواجهة الأزمة وإن لم يقع التوصّل إلى حلّ نقترح حكومة إنقاذ وطني تتكون من كفاءات مستقلة تعمل على أساس خارطة طريق تضعها كل الأحزاب السياسية التي اختارها الشعب ولا تكون حكومة متحزبة".

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 190554

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 15h 38m |           
انكشفت عورتهم امام التوانسة، لطيف شرى حمة و راضية الهمامى بغد الثورة توة كمل بيه الخدمة و رماه، توة اللعبة مع عبو و مرتو.
الضحك على الشعبالتونسي بغلاف الثورة و التامر عدى الثورة بغلاف المعارضة

Aziz1  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 15h 09m |           
Piètres conneries ,,,, et après ????

Wahabi  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 15h 07m |           
أكبر بهيم شافتو عيني. 10 سنين و هوما ينبحو في المعارضة. وقت جا عندهم فرصة باش يحكمو ، قالك لا ما يساعدناش نحكمو مع النهضة.

BABANETTOO  (France)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 15h 06m |           
Quel appel d'abruti ...

Si non à quoi ça sert les élections



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