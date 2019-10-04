لطفي العبدلي يرد بمستوى راق على مهاجمة صلاح مصباح

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - هاجم الفنان صلاح مصباح زميله الممثل المسرحي لطفي العبدلي على خلفية مساندة هذا الأخير للمرشح الرئاسي قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وقال صلاح مصباح خلال استضافته في برنامج حواري على اذاعة ifm أن لطفي العبدلي " فارغ فكريا" ولا يمكن أن يكون قدوة، مشيرا الى |أن عدد متابعيه على صفحات التواصل الاجتماعي ليسوا مقياسا.
وتابع صلاح مصباح مخاطبا لطفي العبدلي " أنت غبي وتافه ومتابعيك على الأنستغرام أغبياء مثلك".
ردّ لطفي كان هادىء واتسم بمستوى راق خلافا لما كان ينتظره خصومه ... فيديو
وقال صلاح مصباح خلال استضافته في برنامج حواري على اذاعة ifm أن لطفي العبدلي " فارغ فكريا" ولا يمكن أن يكون قدوة، مشيرا الى |أن عدد متابعيه على صفحات التواصل الاجتماعي ليسوا مقياسا.
وتابع صلاح مصباح مخاطبا لطفي العبدلي " أنت غبي وتافه ومتابعيك على الأنستغرام أغبياء مثلك".
ردّ لطفي كان هادىء واتسم بمستوى راق خلافا لما كان ينتظره خصومه ... فيديو
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