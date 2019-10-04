الشاهد: وثيقة ادانة القروي خطيرة ما يثبت صحة مواقفنا باننا نصارع مافيا بتمويل اجنبي

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار على قناة التاسعة ان الوثيقة التي تم تداولها والتي تثبت تورط المرشح الرئاسي نبيل القروي في الحصول على تمويلات اجنبية خطيرة للغاية على السيادة الوطنية.
واضاف يوسف الشاهد " لا يمكن ان نظل مكتوفي الايدي وقد حذرت في السابق من المافيا التي يدعمها الاعلام والتمويل الاجنبي في الخارج.
وتابع يوسف الشاهد " نحن ندرس تفاصيل الملف وسنرفع قضية باسم تحيا تونس ضد نبيل القروي على غرار التيار الديمقراطي" مضيفا "الامر وصل الى حد استعمال شركات يقودها اسرائيليون واجهزة استخيارات اسرائيلية".
واضاف يوسف الشاهد " لا يمكن ان نظل مكتوفي الايدي وقد حذرت في السابق من المافيا التي يدعمها الاعلام والتمويل الاجنبي في الخارج.
وتابع يوسف الشاهد " نحن ندرس تفاصيل الملف وسنرفع قضية باسم تحيا تونس ضد نبيل القروي على غرار التيار الديمقراطي" مضيفا "الامر وصل الى حد استعمال شركات يقودها اسرائيليون واجهزة استخيارات اسرائيلية".
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