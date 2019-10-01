القضاء ينظر اليوم في مطلب الافراج عن نبيل القروي ...

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - ستنظر اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في مطلب الافراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الذي تم ايقافه واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه على خلفية شكاية رفعتها عليه منظمة أنا يقظ اتهمته فيها بالفساد وتبييض الاموال...وكان مقررا النظر في هذا المطلب غدا الأربعاء.
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Par:karimyousef (France )
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