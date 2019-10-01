طرائف مناظرة التشريعية : الصحفي يسأل عن معني ''الحوكمة الرشيدة'' والمترشّحة تُجيب

Mardi 01 Octobre 2019



باب نات

- أثارت الثلاثاء 1 أكتوبر، مرشحة حزب أمل تونس للانتخابات التشريعية بدائرة منوبة فاطمة بن سالم حملة ساخرة على موقع الفايسبوك بسب مشاركتها الاثنين 30 سبتمبر في المناظرة التلفزية الخاصة بالانتخابات التشريعية.وأكّدت المترشّحة في احدى مداخلاتها على أهمية الحوكمة الرشيدة التي يجب أن يطبّقها سياسيون يعرفون معنى الحوكمة الرشيدة وفق تعبيرها.وقاطع الصحفي شاكر بسباس المترشّحة وسألها قائلا "شمعناها حوكمة رشيدة" فأجابت ضاحكة "حوكمة رشيدة، ما عنديش التعريف بالضبط بش ما نغلطش فيه".وكانت مؤسسة التلفزة التونسية بدأت منذ ليلة أمس في بث مناظرات تلفزة تحت شعار « الطريق إلى باردو، تونس تختار » تخصّ الإنتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 ...1/ حزب العدالة و التنمية2/ حركة شباب تونس الأحرار3/ ائتلاف أمل و عمل المستقلة4/ حزب هلموا لتونس5/ التحالف من أجل تونس6/ ائتلاف عيش تونسي7/ حركة الشعب8/ بني وطني9/ الحزب الاشتراكي