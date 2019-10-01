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طرائف مناظرة التشريعية : الصحفي يسأل عن معني ''الحوكمة الرشيدة'' والمترشّحة تُجيب

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - أثارت الثلاثاء 1 أكتوبر، مرشحة حزب أمل تونس للانتخابات التشريعية بدائرة منوبة فاطمة بن سالم حملة ساخرة على موقع الفايسبوك بسب مشاركتها الاثنين 30 سبتمبر في المناظرة التلفزية الخاصة بالانتخابات التشريعية.
وأكّدت المترشّحة في احدى مداخلاتها على أهمية الحوكمة الرشيدة التي يجب أن يطبّقها سياسيون يعرفون معنى الحوكمة الرشيدة وفق تعبيرها.
وقاطع الصحفي شاكر بسباس المترشّحة وسألها قائلا "شمعناها حوكمة رشيدة" فأجابت ضاحكة "حوكمة رشيدة، ما عنديش التعريف بالضبط بش ما نغلطش فيه".


وكانت مؤسسة التلفزة التونسية بدأت منذ ليلة أمس في بث مناظرات تلفزة تحت شعار « الطريق إلى باردو، تونس تختار » تخصّ الإنتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 ...

وبالنسبة لمساء اليوم سيشارك
1/ حزب العدالة و التنمية
2/ حركة شباب تونس الأحرار
3/ ائتلاف أمل و عمل المستقلة
4/ حزب هلموا لتونس
5/ التحالف من أجل تونس
6/ ائتلاف عيش تونسي
7/ حركة الشعب
8/ بني وطني
9/ الحزب الاشتراكي


  
  
     
  
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