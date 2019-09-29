التونسي محمد لطفي اليوسفي يحرز جائزة العويس الثقافية للدراسات الأدبية والنقد

Dimanche 29 Septembre 2019



فاز الناقد والباحث التونسي الدكتور محمد لطفي اليوسفي بجائزة العويس الثقافية في دورتها السادسة عشرة في مجال الدراسات الأدبية والنقد.وتم اختيار اليوسفي من بين 276 مترشحا لنيل الجائزة في حقل الدراسات والنقد.وتم الكشف خلال ندوة صحفية عقدتها مؤسسة العويس الثقافية بدبي عن أسماء الفائزين بجوائز الدورة السادسة عشرة (2018-2019) في مختلف الأقسام والتي جاءت على النحو التالي :الفائز بجائزة العويس الثقافية للشعر : علي جعفر العلاق (العراق)الفائزة بجائزة العويس الثقافية في مجال القصة والرواية والمسرحية : الروائية علية صبح (لبنان)الفائز بجائزة العويس للدراسات الأدبية والنقد : محمد لطفي اليوسفي (تونس)الفائز بجائزة العويس للدراسات الإنسانية والمستقبلية : حيدر إبراهيم علي (السودان)الفائزة بجائزة العويس للإنجاز الثقافي والعلمي : الشيخة مي بنت محمد آل خليفة (البحرين)ومنحت لجنة التحكيم جوائز الدورة 16 لهؤلاء المبدعين من مفكرين وأدباء وباحثين من بين 1745 مترشحا لنيل الجوائز الخمسة وفق ما جاء في تصريح الأمين العام للمؤسسة عبد الحميد أحمد خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح الأحد بمقر مؤسسة العويس الثقافية.وترشح لنيل جائزة الشعر 304 شاعرا، وتلقت لجنة التحكيم في حقل القصة والرواية والمسرحية436 ترشحاً، وفي حقل الدراسات الأدبية والنقد 276 مرشحاً، وفي حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية 480 مرشحاً، وفي حقل الإنجاز الثقافي والعلمي 249 مرشحاً.وكان الباحث الأكاديمي التونسي حمادي صمود المختص في البلاغة ونظريات الأدب وآليات تحليل الخطاب فاز العام الماضي أيضا بجائزة العويس للدراسات الأدبية والنقد في دورتها الخامسة عشرة.