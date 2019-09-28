الطريق الى باردو : تونس تختار

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - أطلقت جمعية مناظرة شعار" تونس تختار" على المناظرات المنتظرة للانتخابات التشريعية و التي ستشهد ايضا توحيد المشهد الاعلامي مثل الانتخابات الرئاسية ،، و تكتسي الانتخابات التشريعية اهميتها من طبيعة النظام السياسي التونسي باعتباره نظام شبه برلماني و يشكل البرلمان السلطة الفعلية حيث تستمد الحكومة شرعيتها منه .
و سيكون التنافس شديدا بين الأحزاب و القائمات المستقلة و الائتلافات لنيل ثقة الناخبين و اقناعهم ببرامجهم و تصوراتهم و قابليتها للتحقيق و الإنجاز .
الحزب الفائز هو الذي سيكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وفق الدستور ثم يعرضها على البرلمان للمصادقة عليها .. و لأن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية صعبة فإن مواجهة تلك التحديات تجعل من الوعود الانتخابية امام المحك و امانة امام الشعب لذلك سيكون التنافس في المناظرة حول البرامج .
اقرأ أيضا: حركة نداء تونس تستنكر ''استثناءها من طرف مؤسسة التلفزة التونسية في مناظرات الإنتخابات التشريعية''
تنطلق المناظرات التشريعية يوم 30 سبتمبر 2019 داخل مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية و تتواصل ايام غرة اكتوبر و 2 اكتوبر ، و سيكون البث موحدا بين جميع القنوات التلفزية الخاصة و العمومية و الاذاعات كما ستنقلها وكالات الانباء العالمية و تلفزات عربية .
* المناظرة الاولى يوم 30 سبتمبر :
وفق ترتيب الوقوف امام الكاميرا يشارك فيها
1/ تيار المحبة
2/حركة تحيا تونس
3/ الحزب الاشتراكي الدستوري
4/ الحزب الدستوري الحر
5/ حزب الأمل
6/ حزب تونس للجميع
7/ ائتلاف مواطنون و نشارك
8/ حزب أمل تونس
9/ حزب الخضر للتقدم .
** المناظرة الثانية
يوم غرة اكتوبر يشارك فيها :
1/ حزب العدالة و التنمية
2/ حركة شباب تونس الأحرار
3/ ائتلاف أمل و عمل المستقلة
4/ حزب هلموا لتونس
5/ التحالف من أجل تونس
6/ ائتلاف عيش تونسي
7/ حركة الشعب
8/ بني وطني
9/ الحزب الاشتراكي
*** المناظرة الثالثة
يوم 02 أكتوبر يشارك فيها :
1/ حركة مشروع تونس
2/ ائتلاف الشباب يتحدى
3/ التيار الديمقراطي
4/ الرسالة/توزر
5/ حزب القطب
6/ ائتلاف كلنا للوطن
7/ الاتحاد الشعبي الجمهوري
8/ حركة شباب نحن هنا
9/ حزب حركة النهضة
ومن الأسباب المباشرة لنجاح المناظرات و تحقيقها لنسبة متابعة قياسية هو توحيد مختلف وسائل الاعلام الخاصة و العمومية ،، و تكتسي الفكرة قيمتها من ادراك الجميع للمصلحة الوطنية و انجاح هذه التجربة الفريدة في العالم العربي ، و لعبت هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الايزي) بالاشتراك مع جمعية مناظرة دورا محوريا في إقناع الجميع بالانخراط فيها .
و ساهمت تلك المناظرات الرأي العام في معرفة المترشحين عن قرب و اكتشاف برامجهم و قدراتهم التواصلية مما خلق حالة من تطوير الوعي و التنمية السياسية ،، و رغم بعض الملاحظات التي ساقها البعض حول طبيعة الاسئلة و الديكور و الاضاءة فإن النتيجة كانت إيجابية .
و سيكون التنافس شديدا بين الأحزاب و القائمات المستقلة و الائتلافات لنيل ثقة الناخبين و اقناعهم ببرامجهم و تصوراتهم و قابليتها للتحقيق و الإنجاز .
الحزب الفائز هو الذي سيكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وفق الدستور ثم يعرضها على البرلمان للمصادقة عليها .. و لأن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية صعبة فإن مواجهة تلك التحديات تجعل من الوعود الانتخابية امام المحك و امانة امام الشعب لذلك سيكون التنافس في المناظرة حول البرامج .
اقرأ أيضا: حركة نداء تونس تستنكر ''استثناءها من طرف مؤسسة التلفزة التونسية في مناظرات الإنتخابات التشريعية''
تنطلق المناظرات التشريعية يوم 30 سبتمبر 2019 داخل مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية و تتواصل ايام غرة اكتوبر و 2 اكتوبر ، و سيكون البث موحدا بين جميع القنوات التلفزية الخاصة و العمومية و الاذاعات كما ستنقلها وكالات الانباء العالمية و تلفزات عربية .
* المناظرة الاولى يوم 30 سبتمبر :
وفق ترتيب الوقوف امام الكاميرا يشارك فيها
1/ تيار المحبة
2/حركة تحيا تونس
3/ الحزب الاشتراكي الدستوري
4/ الحزب الدستوري الحر
5/ حزب الأمل
6/ حزب تونس للجميع
7/ ائتلاف مواطنون و نشارك
8/ حزب أمل تونس
9/ حزب الخضر للتقدم .
** المناظرة الثانية
يوم غرة اكتوبر يشارك فيها :
1/ حزب العدالة و التنمية
2/ حركة شباب تونس الأحرار
3/ ائتلاف أمل و عمل المستقلة
4/ حزب هلموا لتونس
5/ التحالف من أجل تونس
6/ ائتلاف عيش تونسي
7/ حركة الشعب
8/ بني وطني
9/ الحزب الاشتراكي
*** المناظرة الثالثة
يوم 02 أكتوبر يشارك فيها :
1/ حركة مشروع تونس
2/ ائتلاف الشباب يتحدى
3/ التيار الديمقراطي
4/ الرسالة/توزر
5/ حزب القطب
6/ ائتلاف كلنا للوطن
7/ الاتحاد الشعبي الجمهوري
8/ حركة شباب نحن هنا
9/ حزب حركة النهضة
ومن الأسباب المباشرة لنجاح المناظرات و تحقيقها لنسبة متابعة قياسية هو توحيد مختلف وسائل الاعلام الخاصة و العمومية ،، و تكتسي الفكرة قيمتها من ادراك الجميع للمصلحة الوطنية و انجاح هذه التجربة الفريدة في العالم العربي ، و لعبت هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الايزي) بالاشتراك مع جمعية مناظرة دورا محوريا في إقناع الجميع بالانخراط فيها .
و ساهمت تلك المناظرات الرأي العام في معرفة المترشحين عن قرب و اكتشاف برامجهم و قدراتهم التواصلية مما خلق حالة من تطوير الوعي و التنمية السياسية ،، و رغم بعض الملاحظات التي ساقها البعض حول طبيعة الاسئلة و الديكور و الاضاءة فإن النتيجة كانت إيجابية .
1 de 1 commentaires pour l'article 189974
En continu
- Hier 22:23 جامعة صفاقس وأزمة الساعات الإضافية
- Hier 20:20 ''الله يرحم الأم إلي جابتك يا قيس''
- Hier 17:53 الآن يمكن للإعلام أن يفضح حركة النهضة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:36
|18:10
|15:34
|12:17
|06:12
|04:45
|
30°
|32°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|32°-22
|30°-21
|30°-22
|31°-21
|29°-22
Follow @babnet_Tunisie
(200 020) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 002) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 342) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(119 139) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 304) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 512) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 71 398) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 68 367) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 551) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 475) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 317) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 440) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 829) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 815) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 605) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 166) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 143) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 892) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 001) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 274) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: البريكي يدعم رواية اليعقوبي ويفضح اصطفاف الاتحاد وراء الزبيدي