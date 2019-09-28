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الطريق الى باردو : تونس تختار

Samedi 28 Septembre 2019

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - أطلقت جمعية مناظرة شعار" تونس تختار" على المناظرات المنتظرة للانتخابات التشريعية و التي ستشهد ايضا توحيد المشهد الاعلامي مثل الانتخابات الرئاسية ،، و تكتسي الانتخابات التشريعية اهميتها من طبيعة النظام السياسي التونسي باعتباره نظام شبه برلماني و يشكل البرلمان السلطة الفعلية حيث تستمد الحكومة شرعيتها منه .

و سيكون التنافس شديدا بين الأحزاب و القائمات المستقلة و الائتلافات لنيل ثقة الناخبين و اقناعهم ببرامجهم و تصوراتهم و قابليتها للتحقيق و الإنجاز .


الحزب الفائز هو الذي سيكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وفق الدستور ثم يعرضها على البرلمان للمصادقة عليها .. و لأن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية صعبة فإن مواجهة تلك التحديات تجعل من الوعود الانتخابية امام المحك و امانة امام الشعب لذلك سيكون التنافس في المناظرة حول البرامج .

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تنطلق المناظرات التشريعية يوم 30 سبتمبر 2019 داخل مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية و تتواصل ايام غرة اكتوبر و 2 اكتوبر ، و سيكون البث موحدا بين جميع القنوات التلفزية الخاصة و العمومية و الاذاعات كما ستنقلها وكالات الانباء العالمية و تلفزات عربية .




* المناظرة الاولى يوم 30 سبتمبر :
وفق ترتيب الوقوف امام الكاميرا يشارك فيها
1/ تيار المحبة
2/حركة تحيا تونس
3/ الحزب الاشتراكي الدستوري
4/ الحزب الدستوري الحر
5/ حزب الأمل
6/ حزب تونس للجميع
7/ ائتلاف مواطنون و نشارك
8/ حزب أمل تونس
9/ حزب الخضر للتقدم .

** المناظرة الثانية
يوم غرة اكتوبر يشارك فيها :
1/ حزب العدالة و التنمية
2/ حركة شباب تونس الأحرار
3/ ائتلاف أمل و عمل المستقلة
4/ حزب هلموا لتونس
5/ التحالف من أجل تونس
6/ ائتلاف عيش تونسي
7/ حركة الشعب
8/ بني وطني
9/ الحزب الاشتراكي

*** المناظرة الثالثة
يوم 02 أكتوبر يشارك فيها :
1/ حركة مشروع تونس
2/ ائتلاف الشباب يتحدى
3/ التيار الديمقراطي
4/ الرسالة/توزر
5/ حزب القطب
6/ ائتلاف كلنا للوطن
7/ الاتحاد الشعبي الجمهوري
8/ حركة شباب نحن هنا
9/ حزب حركة النهضة

ومن الأسباب المباشرة لنجاح المناظرات و تحقيقها لنسبة متابعة قياسية هو توحيد مختلف وسائل الاعلام الخاصة و العمومية ،، و تكتسي الفكرة قيمتها من ادراك الجميع للمصلحة الوطنية و انجاح هذه التجربة الفريدة في العالم العربي ، و لعبت هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الايزي) بالاشتراك مع جمعية مناظرة دورا محوريا في إقناع الجميع بالانخراط فيها .
و ساهمت تلك المناظرات الرأي العام في معرفة المترشحين عن قرب و اكتشاف برامجهم و قدراتهم التواصلية مما خلق حالة من تطوير الوعي و التنمية السياسية ،، و رغم بعض الملاحظات التي ساقها البعض حول طبيعة الاسئلة و الديكور و الاضاءة فإن النتيجة كانت إيجابية .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189974

Mandhouj  (France)  |Samedi 28 Septembre 2019 à 12h 37m |           
يوم 6أكتوبر القادم هو موعد الشعب مع إرادة الشعب. مع إيرادته نفسه. أتمنى أن يكون يوم إختيار تاريخي و واعي، بالتحديات المرسومة أمام كل الشعب. مع الإنتخابات التشريعية سنكون أمام الاهتمامات الحينية للمواطن، يوم المواطن الحاضر، و القريب، و المستقبل أيضاً. تحديات مرتبطة بالحوار الاجتماعي، فيما يخص الأجور، في ما يخص الاصلاحات الهيكلية للشركات العمومية و المصالح الحكومية، و تطويرها لتستجيب لحاجيات المواطن. سنكون مع تحديات إستكمال الخطة الخماسية
2016/2020 ، و تحديات رسم المخطط الخماسي القادم ... كل هذا يأتي بنا لتحدي البرمجة، في تحديد الأولويات التنموية و الاجتماعية عامة، إصلاح التعليم، جزء من اليوم الحيني للتلميذ و لكل العاءلة التربوية، و مستقبل بناتنا و ابناءنا و عاءلاتهم أيضاً. الكل مرتبط ببعضه.

يا شعب خذ ورقة للتصويت بقوة و وعي.
و كونوا ملايين ملايين.



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