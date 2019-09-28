الطريق الى باردو : تونس تختار

Samedi 28 Septembre 2019



باب نات

* المناظرة الاولى يوم 30 سبتمبر :

وفق ترتيب الوقوف امام الكاميرا يشارك فيها

** المناظرة الثانية

يوم غرة اكتوبر يشارك فيها :

*** المناظرة الثالثة

يوم 02 أكتوبر يشارك فيها :

- أطلقت جمعية مناظرة شعار" تونس تختار" على المناظرات المنتظرة للانتخابات التشريعية و التي ستشهد ايضا توحيد المشهد الاعلامي مثل الانتخابات الرئاسية ،، و تكتسي الانتخابات التشريعية اهميتها من طبيعة النظام السياسي التونسي باعتباره نظام شبه برلماني و يشكل البرلمان السلطة الفعلية حيث تستمد الحكومة شرعيتها منه .و سيكون التنافس شديدا بين الأحزاب و القائمات المستقلة و الائتلافات لنيل ثقة الناخبين و اقناعهم ببرامجهم و تصوراتهم و قابليتها للتحقيق و الإنجاز .الحزب الفائز هو الذي سيكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وفق الدستور ثم يعرضها على البرلمان للمصادقة عليها .. و لأن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية صعبة فإن مواجهة تلك التحديات تجعل من الوعود الانتخابية امام المحك و امانة امام الشعب لذلك سيكون التنافس في المناظرة حول البرامج .تنطلق المناظرات التشريعية يوم 30 سبتمبر 2019 داخل مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية و تتواصل ايام غرة اكتوبر و 2 اكتوبر ، و سيكون البث موحدا بين جميع القنوات التلفزية الخاصة و العمومية و الاذاعات كما ستنقلها وكالات الانباء العالمية و تلفزات عربية .1/ تيار المحبة2/حركة تحيا تونس3/ الحزب الاشتراكي الدستوري4/ الحزب الدستوري الحر5/ حزب الأمل6/ حزب تونس للجميع7/ ائتلاف مواطنون و نشارك8/ حزب أمل تونس9/ حزب الخضر للتقدم .1/ حزب العدالة و التنمية2/ حركة شباب تونس الأحرار3/ ائتلاف أمل و عمل المستقلة4/ حزب هلموا لتونس5/ التحالف من أجل تونس6/ ائتلاف عيش تونسي7/ حركة الشعب8/ بني وطني9/ الحزب الاشتراكي1/ حركة مشروع تونس2/ ائتلاف الشباب يتحدى3/ التيار الديمقراطي4/ الرسالة/توزر5/ حزب القطب6/ ائتلاف كلنا للوطن7/ الاتحاد الشعبي الجمهوري8/ حركة شباب نحن هنا9/ حزب حركة النهضةومن الأسباب المباشرة لنجاح المناظرات و تحقيقها لنسبة متابعة قياسية هو توحيد مختلف وسائل الاعلام الخاصة و العمومية ،، و تكتسي الفكرة قيمتها من ادراك الجميع للمصلحة الوطنية و انجاح هذه التجربة الفريدة في العالم العربي ، و لعبت هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الايزي) بالاشتراك مع جمعية مناظرة دورا محوريا في إقناع الجميع بالانخراط فيها .و ساهمت تلك المناظرات الرأي العام في معرفة المترشحين عن قرب و اكتشاف برامجهم و قدراتهم التواصلية مما خلق حالة من تطوير الوعي و التنمية السياسية ،، و رغم بعض الملاحظات التي ساقها البعض حول طبيعة الاسئلة و الديكور و الاضاءة فإن النتيجة كانت إيجابية .