بلاغ مروري بمناسبة سباق المارطون بضاحية قرطاج

Samedi 28 Septembre 2019



باب نات

- بمناسبة سباق المارطون الذي سيُقام يوم الأحد 29 سبتمبر 2019 بضاحية قرطاج، تدعو وزارة الداخلية - إدارة شرطة المرور- مستعملي الطريق وخاصة متساكني ضاحية قرطاج وسيدي بوسعيد والمرسى إلى تجنب إستعمال الطرقات التالية:- شارع الحبيب بورقيبة قرطاج وشارع محمد الباجي قائد السبسي وذلك يوم الأحد 29 سبتمبر 2019 بداية من الساعة 08.00 وإلى غاية نهاية التظاهرة علما وأنه سيقع فتح هذه الطرقات تدريجيا مع تقدم السباقات.كما تدعو إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى التحلي بالرصانة وإحترام إشارات الأعوان ضمانا لسلامة المتسابقين.ويمكنكم عند الضرورة الاتصال على الرقم التالي: 71.343.201