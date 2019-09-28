Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Eeh Zanby eeh  

''الغرف السوداء''...فيلم وثائقي على قناة العربية حول ''الجهاز السري''

Samedi 28 Septembre 2019

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - بثت قناة”العربية” السعودية، مساء أمس الجمعة 27 سبتمبر 2019 “فيلما وثائقيا” يحمل عنوان ” الغرف السوداء” حول ما يعرف إعلاميا بـ ”الجهاز السري لحركة النهضة”.

ويتزامن بث الفيلم الوثائقي، مع ''الأزمة'' بين القضاة والمحامين، التي بدأت باعتصام هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يوم الخميس الماضي اعتصاما بمقر المحكمة الابتدائية بتونس1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.


رابط الفيديو ''كامل'' على قناة العربية

  
  
     
  
rtt-1011711dcadcb40e747c46eea47f926a-2019-09-28 08:02:29






0 de 0 commentaires pour l'article 189961



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

السبت 28 سبتمبر 2019 | 29 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:34 12:17 06:12 04:45
24°
 30° % 69 :الرطــوبة
تونــس 22°
1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
30°-2230°-2130°-2231°-2129°-22
  • Avoirs en devises
    18073,6

  • (27 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13925 DT        1$ =2,86136 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 sept)   114,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569657185|189961 2735|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires