''الغرف السوداء''...فيلم وثائقي على قناة العربية حول ''الجهاز السري''

Samedi 28 Septembre 2019



باب نات

- بثت قناة”العربية” السعودية، مساء أمس الجمعة 27 سبتمبر 2019 “فيلما وثائقيا” يحمل عنوان ” الغرف السوداء” حول ما يعرف إعلاميا بـ ”الجهاز السري لحركة النهضة”.ويتزامن بث الفيلم الوثائقي، مع ''الأزمة'' بين القضاة والمحامين، التي بدأت باعتصام هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يوم الخميس الماضي اعتصاما بمقر المحكمة الابتدائية بتونس1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.