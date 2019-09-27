وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية تشرع في انجاز سد بولاية الكاف و جسر بولاية قفصة

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - في إطار دفع النسق التنموي وإنجاز المشاريع العمومية في البلاد التونسية ، أعلن الهادي الماكني وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية انه تقرر يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 في مجلس الوزراء، إنجاز مشروع بناء سد تلي على وادي الكحل و على وادي الحلوفة من ولاية الكاف ، و بناء جسر في مستوى وادي المالح بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية 129 من ولاية قفصة.
وأفاد الوزير بأن مصالح الوزارة تعمل على تسوية الوضعية العقارية لأصحاب الأراضي التي تم استغلالها بغاية انجاز هذه المشاريع التي تعود بالفائدة على الجهة و على كامل البلاد .
كما أشار الماكني إلى أن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية تملك رصيد عقاري هام لهذين المشروعين دون الالتجاء إلى انتزاع عقارات أخرى .
ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تمت المصادقة على قائمة المعنيين بالتسوية.
وأفاد الوزير بأن مصالح الوزارة تعمل على تسوية الوضعية العقارية لأصحاب الأراضي التي تم استغلالها بغاية انجاز هذه المشاريع التي تعود بالفائدة على الجهة و على كامل البلاد .
كما أشار الماكني إلى أن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية تملك رصيد عقاري هام لهذين المشروعين دون الالتجاء إلى انتزاع عقارات أخرى .
ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تمت المصادقة على قائمة المعنيين بالتسوية.
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Par:BenMoussa ( )
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