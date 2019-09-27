Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hallet Layali  

الزبيدي يتغيّب عن مجلس الوزراء وسمير الوافي ساخرا : لا تستغربوا، لقد استنجدوا به لتنظيم جنازة جاك شيراك

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - تغيّب الجمعة 27 سبتمبر، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي عن مجلس الوزراء الذي انعقد بقصر الحكومة بالقصبة تحت اشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وحسب المعطيات الأولية فإن الزبيدي تغيّب عن المجالس الوزارية الثلاثة الأخيرة ويعود ذلك على الأرجح إلى موقفه من رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يعتبره رئيس حكومة فاشل وجزء من الأزمة لا يمكنه أن يكون جزء من الحل وفق ما ورد في رسالته الأخيرة.


وقد أثار غياب الزبيدي عن مجلس الوزراء عديد التفاعلات الساخرة صدرت أحدها عن الاعلامي سمير الوافي الذي قال "لماذا تستغربون غياب السيد عبد الكريم الزبيدي عن مجلس الوزراء اليوم !!؟؟ جنازة الرئيس الراحل جاك شيراك قد تبرر ذلك...ربما إستنجدوا بالرجل لتنظيمها...سبحان الله الغايب حجتو معاه".
يذكر أن الوافي سبق له أن سخر من الزبيدي على خلفية مطالبته الشاهد بالاستقالة ودعوته للافراج عن نبيل القروي.





  
  
     
  
rtt-3001bb57192b77b83f9a9cd4da497a38-2019-09-27 17:23:58






0 de 0 commentaires pour l'article 189938



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 27 سبتمبر 2019 | 28 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:35 12:17 06:11 04:44
26°
 26° % 54 :الرطــوبة
تونــس 21°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-2130°-2230°-2130°-2231°-21
  • Avoirs en devises
    17943,2

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,14400 DT        1$ =2,85410 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   237,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569602686|189938 820|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires