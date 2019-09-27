الزبيدي يتغيّب عن مجلس الوزراء وسمير الوافي ساخرا : لا تستغربوا، لقد استنجدوا به لتنظيم جنازة جاك شيراك

Vendredi 27 Septembre 2019



باب نات

- تغيّب الجمعة 27 سبتمبر، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي عن مجلس الوزراء الذي انعقد بقصر الحكومة بالقصبة تحت اشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وحسب المعطيات الأولية فإن الزبيدي تغيّب عن المجالس الوزارية الثلاثة الأخيرة ويعود ذلك على الأرجح إلى موقفه من رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يعتبره رئيس حكومة فاشل وجزء من الأزمة لا يمكنه أن يكون جزء من الحل وفق ما ورد في رسالته الأخيرة.وقد أثار غياب الزبيدي عن مجلس الوزراء عديد التفاعلات الساخرة صدرت أحدها عن الاعلامي سمير الوافي الذي قال "لماذا تستغربون غياب السيد عبد الكريم الزبيدي عن مجلس الوزراء اليوم !!؟؟ جنازة الرئيس الراحل جاك شيراك قد تبرر ذلك...ربما إستنجدوا بالرجل لتنظيمها...سبحان الله الغايب حجتو معاه".يذكر أن الوافي سبق له أن سخر من الزبيدي على خلفية مطالبته الشاهد بالاستقالة ودعوته للافراج عن نبيل القروي.