الناصر يشرف على موكب أداء اليمين لعضوين جديدين بالمجلس الأعلى للقضاء

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين لعضوين جديدين بالمجلس الأعلى للقضاء وهما:
- أنوار منصوري، رئيسة دائرة ابتدائية الأقدم بالمحكمة الإدارية.
- مراد بن الحاج علي، رئيس دائرة استثنائية الأقدم بالمحكمة الإدارية.
وحضر الموكب يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية.
- أنوار منصوري، رئيسة دائرة ابتدائية الأقدم بالمحكمة الإدارية.
- مراد بن الحاج علي، رئيس دائرة استثنائية الأقدم بالمحكمة الإدارية.
وحضر الموكب يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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