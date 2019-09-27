الناصر يشرف على موكب أداء اليمين لعضوين جديدين بالمجلس الأعلى للقضاء

Vendredi 27 Septembre 2019



باب نات

- أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين لعضوين جديدين بالمجلس الأعلى للقضاء وهما:- أنوار منصوري، رئيسة دائرة ابتدائية الأقدم بالمحكمة الإدارية.- مراد بن الحاج علي، رئيس دائرة استثنائية الأقدم بالمحكمة الإدارية.وحضر الموكب يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية.