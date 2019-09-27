مستجدات المرفق القضائي محور لقاء رئيس الجمهورية برئيس المجلس الأعلى للقضاء

Vendredi 27 Septembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء.وأفاد يوسف بوزاخر أن اللقاء استعرض مستجدات المرفق القضائي حيث عبّر رئيس الجمهورية عن انشغاله اثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس وأكّد على ضرورة بذل كل المجهودات لتجاوز الأزمة القائمة بالحوار وتحكيم العقل، والنأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية، مثمّنا جهود المجلس الأعلى للقضاء في ضمان حسن سير مرفق العدالة.كما أكّد رئيس الدولة محمد الناصر على الدور المحوري للسلطة القضائية في إنجاح الاستحقاقات الانتخابيّة وترسيخ الممارسة الديمقراطية من خلال السهر على نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية وكذلك ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحّين.وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة احترام استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلط وعدم التشكيك في مؤسسات الدولة لما في ذلك من انعكاسات خطيرة تهدّد سلامة المسار الديمقراطي في بلادنا وتمسّ من تفرّد ونجاح التجربة الديمقراطية التونسية.