Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Thawrat-El-Shak  

أنا يقظ: الشاهد والزبيدي والقروي أكثر المترشحين اعتمادا على الصفحات sponsorisée

Jeudi 26 Septembre 2019

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - قامت منظمة انا يقظ بملاحظة الحملة الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وانطلقت مدة الملاحظة وفق المنظمة من 21 أوت إلى غاية 15 سبتمبر وركزت على 16 مترشحا من بين 26 مترشحا وقد شمل الرصد 198 صفحة "sponsorisée" على الفايسبوك.

وجاء المترشح يوسف الشاهد في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفحات المدعومة التي استعملها في فترة الحملة وما قبل الحملة الانتخابية بـ89 صفحة يليه عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الثانية بـ 52 صفحة ثم نبيل القروي في المرتبة الثالثة بـ22 صفحة فـمهدي جمعة في المرتبة الرابعة بـ 17 صفحة مدعومة.


  
  
     
  
rtt-3801098923571f13ea6caee9077caf48-2019-09-26 14:32:29






0 de 0 commentaires pour l'article 189847



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 26 سبتمبر 2019 | 27 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:39 18:13 15:36 12:18 06:10 04:44
29°
 28° % 48 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
28°-2228°-2130°-2230°-2230°-22
  • Avoirs en devises
    17898,9

  • (25 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,14037 DT        1$ =2,86253 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 sept)   143,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569508925|189847 2006|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires