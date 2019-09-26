أنا يقظ: الشاهد والزبيدي والقروي أكثر المترشحين اعتمادا على الصفحات sponsorisée

Jeudi 26 Septembre 2019



باب نات

- قامت منظمة انا يقظ بملاحظة الحملة الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.وانطلقت مدة الملاحظة وفق المنظمة من 21 أوت إلى غاية 15 سبتمبر وركزت على 16 مترشحا من بين 26 مترشحا وقد شمل الرصد 198 صفحة "sponsorisée" على الفايسبوك.وجاء المترشح يوسف الشاهد في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفحات المدعومة التي استعملها في فترة الحملة وما قبل الحملة الانتخابية بـ89 صفحة يليه عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الثانية بـ 52 صفحة ثم نبيل القروي في المرتبة الثالثة بـ22 صفحة فـمهدي جمعة في المرتبة الرابعة بـ 17 صفحة مدعومة.