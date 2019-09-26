لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّوا بالحياد، شنوة هالبلاتوات ناس كأنّها في قهوة تخلق في حالة احتقان وتدمّر في الشعب

Jeudi 26 Septembre 2019



باب نات

- انتقدت الاربعاء 25 سبتمبر، الاعلامية مريم بالقاضي المساندين لقيس سعيّد وسألت ضيفها لطفي المرايحي إن كان يقلقه أنه يساند نفس المرشح الذي تسانده حركة النهضة وبعض الأطراف المتطرفة فكريا وفق تعبرها.وشدّد المرايحي على أنه مهما كان الطرف الذي يسانده أو يلتقي معه في بعض الأشياء يبقى هناك خطوط حمراء تتعلّق أساسا بالنمط المجتمعي الذي نريده أن يكون تونسيا معتدلا ومنفتحا ومحافظا في الآن نفسه حسب تصريحه.وقاطعت مريم بالقاضي المرايحي زاعمة أن نصف الذي يساندون قيس سعيّد لا يؤمنون بهذا النمط المجتمعي التونسي المعتدل والمنفتح.وردّ المرايحي على مزاعم بالقاضي قائلا "اداء الاعلام يقلقني جدا فنحن نريد اعلاما محايدا وملتزما بأخلاقيات المهنة يقدم الحقيقة كاملة وليس مجتزأة وموظفة".وسبق للمرايحي خلال الحوار أن وجّه رسائل ضمنية لمريم بالقاضي وانتقد بعض البلاتوات الاعلامية ويقصد من ضمنها على الأرجح برنامجها وضيوفها الدائمين محمد بوغلاب ومايا القصوري وشكيب درويش ولطفي العماري.وقال مخاطبا بلقاضي وعبرها وسائل الاعلام "هناك بلاتوات ناس تجي تقعد كاينها في قهوة وتبدا تسيّب في التهم جزافا ويخلقو في حالة احتقان" وتساءل مستنكرا شنوّة هذا؟؟" مضيفا أن مثل هذه البلاتوات تدمّر الشعب التونسي حسب تعبيره.