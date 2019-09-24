الشاهد للزبيدي: دعوتي للاستقالة عمل غير مسؤول واستقالتي تعني استقالة الحكومة

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - عبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، عن استغرابه من دعوة عبد الكريم الزبيدي له للاستقالة من منصبه.
ونقلت اذاعة "جوهرة أف أم " عن رئيس الحكومة قوله على هامش افتتاح الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري "سياماب 2019 :"أستغرب مثل هذه التصريحات.. الشعب بحاجة الى وحدة الصفوف والتجميع… الدعوة للاستقالة 10 أيام قبل الانتخابات التشريعية عمل غير مسؤول والمطالبة باستقالة رئيس الحكومة يعني استقالة الحكومة كاملة بما فيها وزير الدفاع”.
Credits Jawhara FM
وكان المترشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي قد طالب أمس الاثنين 23 سبتمبر 2019، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة من منصبه والاعتراف بفشله متهما إياه بـ"التسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي وفي تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وفي تدمير الحياة السياسية والحزبية، ” معتبرا أنه جزء من المشكل ولا يمكن أن يكون جزءا من الحلّ ".
ونقلت اذاعة "جوهرة أف أم " عن رئيس الحكومة قوله على هامش افتتاح الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري "سياماب 2019 :"أستغرب مثل هذه التصريحات.. الشعب بحاجة الى وحدة الصفوف والتجميع… الدعوة للاستقالة 10 أيام قبل الانتخابات التشريعية عمل غير مسؤول والمطالبة باستقالة رئيس الحكومة يعني استقالة الحكومة كاملة بما فيها وزير الدفاع”.
Credits Jawhara FM
وكان المترشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي قد طالب أمس الاثنين 23 سبتمبر 2019، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة من منصبه والاعتراف بفشله متهما إياه بـ"التسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي وفي تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وفي تدمير الحياة السياسية والحزبية، ” معتبرا أنه جزء من المشكل ولا يمكن أن يكون جزءا من الحلّ ".
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Par:Matouchi (Tunisia )
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