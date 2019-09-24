الشاهد للزبيدي: دعوتي للاستقالة عمل غير مسؤول واستقالتي تعني استقالة الحكومة

Mardi 24 Septembre 2019



باب نات





Credits Jawhara FM

- عبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، عن استغرابه من دعوة عبد الكريم الزبيدي له للاستقالة من منصبه.ونقلت اذاعة "جوهرة أف أم " عن رئيس الحكومة قوله على هامش افتتاح الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري "سياماب 2019 :"أستغرب مثل هذه التصريحات.. الشعب بحاجة الى وحدة الصفوف والتجميع… الدعوة للاستقالة 10 أيام قبل الانتخابات التشريعية عمل غير مسؤول والمطالبة باستقالة رئيس الحكومة يعني استقالة الحكومة كاملة بما فيها وزير الدفاع”.وكان المترشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي قد طالب أمس الاثنين 23 سبتمبر 2019، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة من منصبه والاعتراف بفشله متهما إياه بـ"التسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي وفي تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وفي تدمير الحياة السياسية والحزبية، ” معتبرا أنه جزء من المشكل ولا يمكن أن يكون جزءا من الحلّ ".