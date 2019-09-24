سعيدة قرّاش: كثيرون الذين يدعون القرب من السبسي وقليلون الذين فهموا الدرس

Mardi 24 Septembre 2019



باب نات

- علّقت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش الثلاثاء 24 سبتمبر على نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الأول وما افرزته من صعود لقيس سعيد ونبيل القروي وخسارة ممثلي العائلة الوسطية الديمقراطية.ودعت سعيدة قراش في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك العائلة الوسطية الى الوحدة في هذا الظرف السياسي الصعب الذي تمر به البلاد، مذكرة مناقب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وكيفية تعامله مع مثل هذه الأزمات.و تابعت سعيدة قراش " كثيرون الذين يدعون القرب من السبسي وقليلون الذين فهموا الدرس".