رئاسية 2019 - الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية ترفض الطعون الستة في نتائج الدور الأوّل

Lundi 23 Septembre 2019
وات - قرّرت الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية، اليوم الاثنين، رفض الطعون الستة التي تقدّم بها عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول، وفق ما أعلنته عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، حسناء بن سليمان.
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وقد تقدّم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد.
وكان المكتب الخاص بالطعون الإنتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، تلقّى يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري، 6 ملفات طعن في إطار نزاع النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية مُقدمة باسم المترشّحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.
وجاء في بلاغ للمحكمة الإدارية أنه "طبقا للقانون الإنتخابي، تتعهّد الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة بالطعون المذكورة، وفق الإجراءات والصيغ والآجال المنصوص عليها بأحكام الفصل 146 (جديد): فقرة رابعة جديدة "تكون الأحكام الصادرة عن الدوائر الإستئنافية خاضعة للطعن أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها عشية الثلاثاء الماضي، عن حصول المترشح المستقل قيس سعيّد، على المرتبة الأولى في الدور الأول للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بإحرازه على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 4ر18 بالمائة من الأصوات.
كما أكدت تحصّل المترشح نبيل القروي (حزب قلب تونس) على المرتبة الثانية في هذا السباق الإنتخابي، بإحرازه 525 ألفا و517 صوتا، أي ما يعادل 6ر15 بالمائة من أصوات الناخبين.
وأوضحت الهيئة أنه نظرا لعدم حصول أي مترشح للإنتخابات الرئاسية، على 50 بالمائة من الأصوات، فإنه سيتم تنظيم دورة ثانية يتقدّم فيها سعيد والقروي، باعتبارهما أحرزا على أكثر الأصوات.
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وقد تقدّم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد.
وكان المكتب الخاص بالطعون الإنتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، تلقّى يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري، 6 ملفات طعن في إطار نزاع النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية مُقدمة باسم المترشّحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.
وجاء في بلاغ للمحكمة الإدارية أنه "طبقا للقانون الإنتخابي، تتعهّد الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة بالطعون المذكورة، وفق الإجراءات والصيغ والآجال المنصوص عليها بأحكام الفصل 146 (جديد): فقرة رابعة جديدة "تكون الأحكام الصادرة عن الدوائر الإستئنافية خاضعة للطعن أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها عشية الثلاثاء الماضي، عن حصول المترشح المستقل قيس سعيّد، على المرتبة الأولى في الدور الأول للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بإحرازه على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 4ر18 بالمائة من الأصوات.
كما أكدت تحصّل المترشح نبيل القروي (حزب قلب تونس) على المرتبة الثانية في هذا السباق الإنتخابي، بإحرازه 525 ألفا و517 صوتا، أي ما يعادل 6ر15 بالمائة من أصوات الناخبين.
وأوضحت الهيئة أنه نظرا لعدم حصول أي مترشح للإنتخابات الرئاسية، على 50 بالمائة من الأصوات، فإنه سيتم تنظيم دورة ثانية يتقدّم فيها سعيد والقروي، باعتبارهما أحرزا على أكثر الأصوات.
1 de 1 commentaires pour l'article 189626
En continu
- Hier 22:07 قيس سعيد كما ولدته أمه..
- Hier 21:09 مصر.. توقيف نحو 300 شخص منذ أحداث الجمعة
- Hier 19:33 كيف يطفو الشعبويون على سطح الدولة؟؟.
- Hier 17:57 تونس للأحياء ، كفى تأبينات و متاجرة بالأموات
- Hier 17:43 الرابطة الثانية - المجموعة الاولى - النتائج
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:44
|18:17
|15:39
|12:19
|06:08
|04:41
|
31°
|30°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|30°-23
|28°-22
|31°-21
|27°-21
|27°-21
Follow @babnet_Tunisie
(198 941) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 548) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 061) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 032) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 069) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 838) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 944) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 66 171) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 231) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 209) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 555) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 136) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 059) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 57 217) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 557) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 523) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 341) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 896) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 712) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 643) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:independentMen (Tunisia )
Sur: حوالي 40 نزلا يتعاملون مع ''توماس كوك'' سيتكبدون خسائر تصل إلى حوالي 220 مليون دينار