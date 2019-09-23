عصام الشابي: الطعون في النتائج معركة حول تاريخ الانتخابات الرئاسية والتشريعية

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - قال الامين العام للحزب الجمهورية عصام الشابي في مداخلة على قناة الزيتونة ان الطعون المقدمة من عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية لها اهداف متعلقة بالمعركة حول تاريخ الدور الثاني من الرئاسية والانتخابات التشريعية.
واضاف عصام الشابي " لا اعتقد ان الطعون تاتي في اطار التشكيك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي كانت واضحة لكل الملاحظين.
وتابع عصام الشابي " حتى عبد الكريم الزبيدي طعنه لا يدخل في اطار التشكيك رغم وجود تجاوزات لا تغير في حقيقة فوز النرشحين قيس سعيد ونبيل القروي".
واضاف عصام الشابي " لا اعتقد ان الطعون تاتي في اطار التشكيك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي كانت واضحة لكل الملاحظين.
وتابع عصام الشابي " حتى عبد الكريم الزبيدي طعنه لا يدخل في اطار التشكيك رغم وجود تجاوزات لا تغير في حقيقة فوز النرشحين قيس سعيد ونبيل القروي".
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