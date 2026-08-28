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استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من 1 سبتمبر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 08:28 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.


وسيكون توقيت العمل على النحو التالي:


من الاثنين إلى الخميس

من الساعة الثامنة والنصف صباحا (08:30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12:30).


ومن الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13:30) إلى الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30).

يوم الجمعة

من الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00).

ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30) إلى الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30).
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