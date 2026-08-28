استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من 1 سبتمبر
أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وسيكون توقيت العمل على النحو التالي:
من الاثنين إلى الخميسمن الساعة الثامنة والنصف صباحا (08:30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12:30).
ومن الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13:30) إلى الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30).
يوم الجمعةمن الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00).
ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30) إلى الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30).
وسيكون توقيت العمل على النحو التالي:
من الاثنين إلى الخميسمن الساعة الثامنة والنصف صباحا (08:30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12:30).
ومن الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13:30) إلى الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30).
يوم الجمعةمن الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00).
ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30) إلى الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30).
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