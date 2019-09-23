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زياد الهاني: نبيل القروي ممثل المنظومة القديمة وصّل السبسي ... وكي كبّر كرشو وقفوه عند حدو

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - قال الاعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة ان المرشح نبيل القروي هو ممثل المنظومة القديمة التي تعود لسنوات طويلة".
واضاف زياد الهاني " اعتبر نبيل القروي مرشح المنظومة التي ثار عليها التونسيون سنة 2011 في حين ان المرشح قيس سعيد هو ممثل المنظومة التي تتطلع الى التغيير.
وتابع زياد الهاني " نبيل القروي كان جزء من معركة اقتسام الكعكعة وطالب بنصيبه بعد ان شعر انه كان سببا في صعود الباجي قائد السبسي في حين رفض قادة نداء تونس تمكينه من نصيبه باعتبار انه " كبّر كرشو".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189605

Mandhouj  (France)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 09h 36m |           
نبيل القروي حصلو مثل، إلي قالولوا يكبر سعدك، قاللهم توا توا . و إذا به غرق. .
#الشعب_يريد
#قيس_سعيد



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