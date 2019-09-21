رياض الصيداوي : أخطر جملة قالها قيس سعيّد ''التطبيع مع اسرائيل جريمة وخيانة عظمي''، الله يسترو

Samedi 21 Septembre 2019



باب نات

- قال السبت 21 سبتمبر، المختص في الشؤون السياسية رياض الصيداوي إن أخطر جملة وردت على لسان الفائز الأول في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد هي أن التطبيع مع اسرائيل جريمة وخيانة عظمى.واعتبر الصيداوي أن هذه الجملة ستؤلب لوبيات العالم القوية ضدّ قيس سعيّد مضيفا أن دوائر في باريس، لندن وبرلين والولايات المتحدة الأمريكية ستعاديه معاداة مطلقة.وتابع قائلا أن مواجهة اسرائيل بشكل مباشر يفتح أبواب جهنم على قيس سعيّد وقدّم أمثلة في هذا السياق قائلا "نعرف أن معمر القذافي عداوته لاسرائيل كانت سببا في قصف حلف الناتو لليبيا ونفس الشيء بالنسبة لصدام حسين".وأضاف في نفس السياق "اسرائيل هي في قلب باريس، لندن ، برلين واشنطن، تحب اسرائيل هذه العواصم تحبك، تعادي اسرائيل هذه العواصم تعاديك".وأردف متخوّفا "الله يسترو، فوالله بعد تصريحه هذا أصبحت خائفا على الرجل" ودعاه إلى التحلي بالحذر والالتزام باجراءات أمنية صارمة.