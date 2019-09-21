Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

محسن مرزوق: قوى خفية تتربّص بمصر بعدما نجحت في تونس

Samedi 21 Septembre 2019

Samedi 21 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - في تدوينة له نشرها على حسابه الشخصي فايسبوك حذّر محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس من الحراك الذي تعيشه مصر و الدعوات بإسقاط النظام بعد نزول المئات للميادين، و اعتبر مرزوق ان السيناريو في تونس و الذي أفضى لصعود الشعبويين و المضادين للسيستام يعاد في مصر معتبرا ان الحشود المشحونة تنفخ فيها "قوى خفية" حسب تعبيره.

و في ختام تدوينته اعتبر مرزوق ان الايام ستؤكد صحة توجساته معتبرا ان الامر "دبر بليل" و هذا نص التدوينة
"تونس ثم مصر؟ أليس ذلك السيناريو هو ذاته الذي يعاد؟

صدفة؟
وهل في حياة الدول صدف؟ الحشود المشحونة هي فقط من تعتقد أنها تصنع تاريخا ولكنها في الواقع في مهب رياح تنفخ فيها قوى خفية.
ستؤكد الايام صحة ما نتوجس. " هذ أمر دبّر بليل"

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3 de 3 commentaires pour l'article 189514

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 21 Septembre 2019 à 10h 09m |           
بمعنى ان مرزوق عدو الثورة ويرى فيها ان الخرية خطر على العرب ويحبذ السيستام الذي يقتل ويسجن ويعذب ويشرد، غريب كيف يسمح له ان يكون حزب فهو يستغل الحرية لبث سمه، تصوروا شخص له حزب ضد الديمقراطية في الغرب، هذا غير ممكن اطلاق سينظر اليه كشخص يريد الشيوعية الدكتاتورية في الغرب.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 21 Septembre 2019 à 10h 08m |           
تدوينة طريفة من مرزوق الذي استوعب صدمة سقوطه الى الصفر فاصل ولكن لن يستوعب سقوط السيسي ولا يتمنى أن يشهد هذا الكابوس في حياته .

Kamelnet  (Tunisia)  |Samedi 21 Septembre 2019 à 10h 07m |           
يقدم الوفاء والطاعة لأعداء الثورات عسي ان يعينوه لضرب تطلعات الشعب في الحرية والكرامة



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