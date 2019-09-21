محسن مرزوق: قوى خفية تتربّص بمصر بعدما نجحت في تونس

Samedi 21 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - في تدوينة له نشرها على حسابه الشخصي فايسبوك حذّر محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس من الحراك الذي تعيشه مصر و الدعوات بإسقاط النظام بعد نزول المئات للميادين، و اعتبر مرزوق ان السيناريو في تونس و الذي أفضى لصعود الشعبويين و المضادين للسيستام يعاد في مصر معتبرا ان الحشود المشحونة تنفخ فيها "قوى خفية" حسب تعبيره.
و في ختام تدوينته اعتبر مرزوق ان الايام ستؤكد صحة توجساته معتبرا ان الامر "دبر بليل" و هذا نص التدوينة
"تونس ثم مصر؟ أليس ذلك السيناريو هو ذاته الذي يعاد؟
صدفة؟
وهل في حياة الدول صدف؟ الحشود المشحونة هي فقط من تعتقد أنها تصنع تاريخا ولكنها في الواقع في مهب رياح تنفخ فيها قوى خفية.
ستؤكد الايام صحة ما نتوجس. " هذ أمر دبّر بليل"
اقرأ أيضا: أول مرة منذ سنوات..مصريون يتظاهرون بميدان التحرير ضد السيسي
و في ختام تدوينته اعتبر مرزوق ان الايام ستؤكد صحة توجساته معتبرا ان الامر "دبر بليل" و هذا نص التدوينة
"تونس ثم مصر؟ أليس ذلك السيناريو هو ذاته الذي يعاد؟
صدفة؟
وهل في حياة الدول صدف؟ الحشود المشحونة هي فقط من تعتقد أنها تصنع تاريخا ولكنها في الواقع في مهب رياح تنفخ فيها قوى خفية.
ستؤكد الايام صحة ما نتوجس. " هذ أمر دبّر بليل"
اقرأ أيضا: أول مرة منذ سنوات..مصريون يتظاهرون بميدان التحرير ضد السيسي
3 de 3 commentaires pour l'article 189514
En continu
- Hier 20:02 أرعبتهم يا قيس.. على الجزيرة
الاعتدال الخريفي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:47
|18:20
|15:41
|12:19
|06:06
|04:39
|
29°
|32°
|% 66
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|32°-23
|31°-24
|30°-23
|28°-22
|30°-21
Follow @babnet_Tunisie
(196 578) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 127) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 933) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(117 435) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(113 955) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 323) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 861) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 65 084) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 673) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 468) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 068) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 696) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 59 251) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 57 107) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 474) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 443) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 774) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 599) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 230) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 210) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:kamelnet (Tunisia )
Sur: سفيان السليطي يكذّب هيئة الدفاع عن الشهيدين ويتّهمها بمغالطة الرأي العام وتزييف الوقائع