محسن مرزوق: قوى خفية تتربّص بمصر بعدما نجحت في تونس

Samedi 21 Septembre 2019



باب نات

- طارق عمراني - في تدوينة له نشرها على حسابه الشخصي فايسبوك حذّر محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس من الحراك الذي تعيشه مصر و الدعوات بإسقاط النظام بعد نزول المئات للميادين، و اعتبر مرزوق ان السيناريو في تونس و الذي أفضى لصعود الشعبويين و المضادين للسيستام يعاد في مصر معتبرا ان الحشود المشحونة تنفخ فيها "قوى خفية" حسب تعبيره.و في ختام تدوينته اعتبر مرزوق ان الايام ستؤكد صحة توجساته معتبرا ان الامر "دبر بليل" و هذا نص التدوينة"تونس ثم مصر؟ أليس ذلك السيناريو هو ذاته الذي يعاد؟صدفة؟وهل في حياة الدول صدف؟ الحشود المشحونة هي فقط من تعتقد أنها تصنع تاريخا ولكنها في الواقع في مهب رياح تنفخ فيها قوى خفية.ستؤكد الايام صحة ما نتوجس. " هذ أمر دبّر بليل"