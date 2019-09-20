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تحيين القائمة الوطنيّة للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب وتجميد أموال وأصول شخص طبيعي واحد

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
أعلنت اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب اليوم الجمعة أنّه تمّ أمس تحيين القائمة الوطنيّة للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب وذلك بتجميد أموال وأصول شخص طبيعي واحد وتجديد تجميد أموال وأصول 39 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب.

وبيّنت اللجنة في بلاغ لها أنّ القرار اتخذ في إطار عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب ووفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 مؤرخ في 23 جانفي لسنة 2019 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبينت اللجنة أنّ القائمة الوطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب أصبحت تضمّ 106 شخصا طبيعيا ،وجمعية واحدة الى جانب تنظيم إرهابي واحد .


  
  
     
  
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