سبيطلة:'حفرة' تتسبب في غرق سيارتين

Mercredi 18 Septembre 2019



تسببت حفرة في الطريق العام داخل مدينة سبيطلة من ولاية القصرين في غرق سيارتين دون حدوث خسائر بشرية ،وقد تطلب الأمر تدخل الحماية المدنية بعد تهاطل الأمطار في الجهة مساء اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019.المصدر - موزاييك