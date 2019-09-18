نوفل الورتاني يعود للظهور يوم 28 سبتمبر

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - أعلن الاعلامي نوفل الورتاني عودته لتنشيط برنامج ديما لاباس ابتداءا من 28 سبتمبر الجاري على قناة التاسعة.
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- 12:34 متى يرحل الغنوشي؟؟
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Par:essoltan (France )
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