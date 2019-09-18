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الغنوشي يعاتب المرزوقي : كنت أتمني أن تخرج من الباب الكبير وتنسحب لفائدة مورو

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - عاتب الثلاثاء 17 سبتمبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، مرشّح حزب الحراك المنهزم في الدور الأول للانتخابات الرئاسية منصف المرزوقي.
وقال الغنوشي في حوار خاص على قناة الزيتونة "كنت أتمني أن يخرج المرزوقي من الباب الكبير واعتقدت أنه استوعب أن ليس لديه فرصة للفوز وسينسحب لفائدة مرشح النهضة عبد الفتاح مورو".
وتابع الغنوشي "حسابيا مورو كان لديه فرصة أكثر من غيره لكن لا المرزوقي انسحب لفائدته ولا غيره من المنتمين للتيار الثوري رغم أنهم لم يحصلوا على شيء لكنهم فقط أعاقوا مورو ليصل".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189324

RIADH  (France)  |Mercredi 18 Septembre 2019 à 10h 11m |           
C'est toi qui mettait les battons dans les roues pour Mourou, si Ghannouchi n'admet pas ses erreurs et laisse la place a quelqu'un d'autre pour donner un nouveau souffle au parti, alors la, oublie la majorité absolue que le parti avait au parlement



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