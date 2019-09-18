الغنوشي يعاتب المرزوقي : كنت أتمني أن تخرج من الباب الكبير وتنسحب لفائدة مورو

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - عاتب الثلاثاء 17 سبتمبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، مرشّح حزب الحراك المنهزم في الدور الأول للانتخابات الرئاسية منصف المرزوقي.
وقال الغنوشي في حوار خاص على قناة الزيتونة "كنت أتمني أن يخرج المرزوقي من الباب الكبير واعتقدت أنه استوعب أن ليس لديه فرصة للفوز وسينسحب لفائدة مرشح النهضة عبد الفتاح مورو".
وتابع الغنوشي "حسابيا مورو كان لديه فرصة أكثر من غيره لكن لا المرزوقي انسحب لفائدته ولا غيره من المنتمين للتيار الثوري رغم أنهم لم يحصلوا على شيء لكنهم فقط أعاقوا مورو ليصل".
وقال الغنوشي في حوار خاص على قناة الزيتونة "كنت أتمني أن يخرج المرزوقي من الباب الكبير واعتقدت أنه استوعب أن ليس لديه فرصة للفوز وسينسحب لفائدة مرشح النهضة عبد الفتاح مورو".
وتابع الغنوشي "حسابيا مورو كان لديه فرصة أكثر من غيره لكن لا المرزوقي انسحب لفائدته ولا غيره من المنتمين للتيار الثوري رغم أنهم لم يحصلوا على شيء لكنهم فقط أعاقوا مورو ليصل".
1 de 1 commentaires pour l'article 189324
En continu
- Hier 22:27 قيس سعيد ضد الدولة أم ضد السيستام؟
- Hier 21:54 غابت المفاجأة و حضر بيان النهضة
- Hier 17:04 بولبابه سالم : زلزال داخل حركة النهضة
- Hier 11:42 فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو تكب''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:52
|18:25
|15:44
|12:21
|06:04
|04:36
|
28°
|35°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|35°-26
|34°-24
|32°-24
|33°-25
|32°-25
Follow @babnet_Tunisie
(139 845) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 566) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(113 545) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(108 444) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
(103 718) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
( 85 549) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 792) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 77 669) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 64 793) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 273) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 905) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 195) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 56 947) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 396) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 113) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 445) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 405) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 661) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 104) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 411) بوبكر يعتذر لمورو
Par:belfahem (Tunisia )
Sur: قيس سعيد ضد الدولة أم ضد السيستام؟