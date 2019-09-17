منصف المرزوقي: انتصارا لقيم الثورة أعلن دعمي لقيس سعيد

Mardi 17 Septembre 2019



باب نات

- أعلن رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي في تدوينة نشرها الثلاثاء 17 سبتمبر على صفحته الرسمية بالفايسبوك دعمه للمرشح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.وقال منصف المرزوقي " أعلن عن دعمي الكامل للمرشح الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية انتصارا لقيم الثورة ولروح الدستور وتواضعا أمام حكم الشعب".وتابع منصف المرزوقي " أرجو أن يتم الدور الثاني في أجواء من الاستقرار والتنافس النزيه والقبول بإرادة الناخبين".