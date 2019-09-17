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منصف المرزوقي: انتصارا لقيم الثورة أعلن دعمي لقيس سعيد

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - أعلن رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي في تدوينة نشرها الثلاثاء 17 سبتمبر على صفحته الرسمية بالفايسبوك دعمه للمرشح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وقال منصف المرزوقي " أعلن عن دعمي الكامل للمرشح الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية انتصارا لقيم الثورة ولروح الدستور وتواضعا أمام حكم الشعب".
وتابع منصف المرزوقي " أرجو أن يتم الدور الثاني في أجواء من الاستقرار والتنافس النزيه والقبول بإرادة الناخبين".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189283

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 14h 32m |           
هذا معهود عنك أيها السيد المحترم.

كما أدعوك ليعمل حزبك من أجل تحطيم ماكينة الفساد والإعلام وإنجاح الأساذ قيس سعيد



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