Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - أعلن المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف الاثنين 16 سبتمبر أنه سيدعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني.
وقال سيف الدين مخلوف في حوار على راديو ديوان " نحن لا نتعامل مع المافيات والأشخاص المشبوهين وقيس سعيد صاحب مبادئ ونحن نتقاسم معه الكثير"، مضيفا " قيس سعيد شخصية نظيفة ومثقفة وسندفع باتجاه توليه الرئاسة".
وتابع سيف الدين مخلوف " لاحظنا عدم تكافئ الفرص بين المرشحين والأفضلية والأسبقية الاعلامية كانت لنبيل القروي عبر قناته نسمة".
واستدرك سيف الدين مخلوف " أعطيوني قناة تروج لي ليلا نهارا سأكون في المرتبة الثانية".
وقال سيف الدين مخلوف في حوار على راديو ديوان " نحن لا نتعامل مع المافيات والأشخاص المشبوهين وقيس سعيد صاحب مبادئ ونحن نتقاسم معه الكثير"، مضيفا " قيس سعيد شخصية نظيفة ومثقفة وسندفع باتجاه توليه الرئاسة".
وتابع سيف الدين مخلوف " لاحظنا عدم تكافئ الفرص بين المرشحين والأفضلية والأسبقية الاعلامية كانت لنبيل القروي عبر قناته نسمة".
واستدرك سيف الدين مخلوف " أعطيوني قناة تروج لي ليلا نهارا سأكون في المرتبة الثانية".
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Par:karimyousef (France )
Sur: سيف الدين مخلوف: سندعم قيس سعيد في الدور الثاني