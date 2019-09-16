سيف الدين مخلوف: سندعم قيس سعيد في الدور الثاني

Lundi 16 Septembre 2019



باب نات

- أعلن المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف الاثنين 16 سبتمبر أنه سيدعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني.وقال سيف الدين مخلوف في حوار على راديو ديوان " نحن لا نتعامل مع المافيات والأشخاص المشبوهين وقيس سعيد صاحب مبادئ ونحن نتقاسم معه الكثير"، مضيفا " قيس سعيد شخصية نظيفة ومثقفة وسندفع باتجاه توليه الرئاسة".وتابع سيف الدين مخلوف " لاحظنا عدم تكافئ الفرص بين المرشحين والأفضلية والأسبقية الاعلامية كانت لنبيل القروي عبر قناته نسمة".واستدرك سيف الدين مخلوف " أعطيوني قناة تروج لي ليلا نهارا سأكون في المرتبة الثانية".