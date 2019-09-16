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سيف الدين مخلوف: سندعم قيس سعيد في الدور الثاني

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - أعلن المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف الاثنين 16 سبتمبر أنه سيدعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني.
وقال سيف الدين مخلوف في حوار على راديو ديوان " نحن لا نتعامل مع المافيات والأشخاص المشبوهين وقيس سعيد صاحب مبادئ ونحن نتقاسم معه الكثير"، مضيفا " قيس سعيد شخصية نظيفة ومثقفة وسندفع باتجاه توليه الرئاسة".

وتابع سيف الدين مخلوف " لاحظنا عدم تكافئ الفرص بين المرشحين والأفضلية والأسبقية الاعلامية كانت لنبيل القروي عبر قناته نسمة".

واستدرك سيف الدين مخلوف " أعطيوني قناة تروج لي ليلا نهارا سأكون في المرتبة الثانية".



  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 189211

Karimyousef  (France)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 17h 12m |           
.بعد النسبة التي تحصل عليها عليه السكوت قليلا

Karimyousef  (France)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 17h 09m |           
Ce qui est demandé à ce maklouf c'est de prendre de recul et de se taire un peu.car lui aussi a été rejeté par les électeurs.il constitue plutôt un boulet pour kais Saïd qu'un vrai soutien.

Karimyousef  (France)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 17h 07m |           
هذا المترشح عليه السكوت. والتمتع بقليل من الحياء بعد النسبة التي أحصل عليها.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 16h 25m |           
يعني لم يغتنم فرصة الشباك خالية لتسجيل هدف قاتل ويتعهد بالتسجيل عند التفاف جدار الصد واغلاق كل منافذ المرمى .

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 16h 01m |           
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