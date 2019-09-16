لطفي العبدلي: قيس سعيد راجل نظيف دقدقهم بحملة لا تساوي الفين فرنك

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - سخر الممثل لطفي العبدلي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك من الحملات الانتخابية للمرشحين الخاسرين قائلا " قيس سعيد رجل القانون دقدقهم بحملة انتخابية لم تتجاوز ديناران".
واضاف لطفي العبدلي " اليوم يعملون على تشويه قيس سعيد ووصفه بالاخواني كما يعملون على تحسين صورة حملات " المعكرونة" في سخرية من المرشح نبيل القروي".
واضاف لطفي العبدلي " اليوم يعملون على تشويه قيس سعيد ووصفه بالاخواني كما يعملون على تحسين صورة حملات " المعكرونة" في سخرية من المرشح نبيل القروي".
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Par:lazaro (Tunisia )
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