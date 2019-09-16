لطفي العبدلي: قيس سعيد راجل نظيف دقدقهم بحملة لا تساوي الفين فرنك

Lundi 16 Septembre 2019



باب نات

- سخر الممثل لطفي العبدلي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك من الحملات الانتخابية للمرشحين الخاسرين قائلا " قيس سعيد رجل القانون دقدقهم بحملة انتخابية لم تتجاوز ديناران".واضاف لطفي العبدلي " اليوم يعملون على تشويه قيس سعيد ووصفه بالاخواني كما يعملون على تحسين صورة حملات " المعكرونة" في سخرية من المرشح نبيل القروي".