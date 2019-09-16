تقدم قيس سعيد ونبيل القروي بعد احتساب 27بالمائة من محاضر الفرز

Lundi 16 Septembre 2019



كشفت النتائج التي جمعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد احتساب 27 بالمائة من محاضر الفرز في كافة الدوائر الانتخابية تقدم المترشح للرئاسية قيس سعيد (مستقل) الذي تحصل حد الآن على 19 بالمائة من الأصوات يليه نبيل القروي (حزب قلب تونس) بنسبة 14,9 بالمائة.ويأتي في المرتبة الثالثة في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها ، وفق المعطيات التي أوردتها هيئة الانتخابات على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة صباح اليوم الاثنين وفق آخر تحيين للنتائج ، عبد الفتاح مورو(حركة النهضة) الذي صوت له بعد احتساب أكثر من ربع محاضر الفرز121887 ناخبا مايقابل 13,1 بالمائة من الأصوات ، يليه عبد الكريم الزبيدي بنسبة 9,6 بالمائة ثم الشاهد 7,4 بالمائة فصافي سعيد بنسبة 6,6 بالمائة.ويتذيل القائمة تباعا كل من سلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ثم سليم الرياحي وحاتم بولبيار بنسبة 0,1 بالمائة.يذكر أن الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر قد استكملت عملية الفرز بنسبة 100 بالمائة ودائرة زغوان باكثر من 95بالمائة وتجاوزت هيئات منوبة وتطاوين 60 بالمائة من عملها.وتنشر الهيئة تباعا نتائج الفرز في الدوائر الانتخابية بالخارج دون تقديم النتائج الجملية إلى حين تقديمها لاحقا خلال الندوة الصحفية المنتظر عقدها خلال الساعات القادمة.