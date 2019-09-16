تقدم قيس سعيد ونبيل القروي بعد احتساب 27بالمائة من محاضر الفرز

Lundi 16 Septembre 2019
وات - كشفت النتائج التي جمعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد احتساب 27 بالمائة من محاضر الفرز في كافة الدوائر الانتخابية تقدم المترشح للرئاسية قيس سعيد (مستقل) الذي تحصل حد الآن على 19 بالمائة من الأصوات يليه نبيل القروي (حزب قلب تونس) بنسبة 14,9 بالمائة.
ويأتي في المرتبة الثالثة في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها ، وفق المعطيات التي أوردتها هيئة الانتخابات على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة صباح اليوم الاثنين وفق آخر تحيين للنتائج ، عبد الفتاح مورو(حركة النهضة) الذي صوت له بعد احتساب أكثر من ربع محاضر الفرز121887 ناخبا مايقابل 13,1 بالمائة من الأصوات ، يليه عبد الكريم الزبيدي بنسبة 9,6 بالمائة ثم الشاهد 7,4 بالمائة فصافي سعيد بنسبة 6,6 بالمائة.
ويتذيل القائمة تباعا كل من سلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ثم سليم الرياحي وحاتم بولبيار بنسبة 0,1 بالمائة.
يذكر أن الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر قد استكملت عملية الفرز بنسبة 100 بالمائة ودائرة زغوان باكثر من 95بالمائة وتجاوزت هيئات منوبة وتطاوين 60 بالمائة من عملها.
وتنشر الهيئة تباعا نتائج الفرز في الدوائر الانتخابية بالخارج دون تقديم النتائج الجملية إلى حين تقديمها لاحقا خلال الندوة الصحفية المنتظر عقدها خلال الساعات القادمة.
ويأتي في المرتبة الثالثة في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها ، وفق المعطيات التي أوردتها هيئة الانتخابات على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة صباح اليوم الاثنين وفق آخر تحيين للنتائج ، عبد الفتاح مورو(حركة النهضة) الذي صوت له بعد احتساب أكثر من ربع محاضر الفرز121887 ناخبا مايقابل 13,1 بالمائة من الأصوات ، يليه عبد الكريم الزبيدي بنسبة 9,6 بالمائة ثم الشاهد 7,4 بالمائة فصافي سعيد بنسبة 6,6 بالمائة.
ويتذيل القائمة تباعا كل من سلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ثم سليم الرياحي وحاتم بولبيار بنسبة 0,1 بالمائة.
يذكر أن الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر قد استكملت عملية الفرز بنسبة 100 بالمائة ودائرة زغوان باكثر من 95بالمائة وتجاوزت هيئات منوبة وتطاوين 60 بالمائة من عملها.
وتنشر الهيئة تباعا نتائج الفرز في الدوائر الانتخابية بالخارج دون تقديم النتائج الجملية إلى حين تقديمها لاحقا خلال الندوة الصحفية المنتظر عقدها خلال الساعات القادمة.
1 de 1 commentaires pour l'article 189186
En continu
- 07:19 الشعب يريد.. الشعب يعاقب
- Hier 16:50 المرزوقي والزبيدي يصوتان بسوسة
- Hier 12:21 سلمى اللومي: سألتزم بنتائج الصندوق
- Hier 11:05 مورو يؤدي واجبه الانتخابي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:55
|18:28
|15:46
|12:21
|06:02
|04:34
|
30°
|35°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|35°-26
|34°-25
|33°-24
|30°-23
|31°-22
Follow @babnet_Tunisie
(124 022) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(113 084) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(106 664) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 409) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 470) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 65 913) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 64 120) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 098) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 835) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 56 742) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 281) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 534) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 059) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 859) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 49 481) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 577) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 064) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 264) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 344) الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرف
( 44 065) هكذا علمت الإمارات بتفاصيل المناظر
Par:lazaro (Tunisia )
Sur: فتحي المولدي تعليقا على نتائج الانتخابات: إلي شاح يلبس وكل واحد عليه يراجع دروسو ويهبط على المقرونة