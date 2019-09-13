Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Awal-Hamsa  

محمد عبو: لا تستمعوا الى مؤسسات استطلاع الرأي فهي متحيلة

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - دعا المرشح الرئاسي محمد عبو في مداخلة على قناة التاسعة التونسيين بعدم الاستماع الى مؤسسات استطلاع الراي واصفا اياها بالمتحيلة.
وقال محمد عبو " ليس هنالك قانون ينظم مؤسسات استطلاع الراي في تونس لذلك علينا الانتباه جيدا".
وتابع عبو "هاته المؤسسات وظيفتها اليوم خلق راي عام وطني وتسعى للدمغجة وهذا امر غير مقبول".



  
  
     
  
rtt-4617843d9087c88e065b0632c5504501-2019-09-13 10:57:00






0 de 0 commentaires pour l'article 189043



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 13 سبتمبر 2019 | 14 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:33 15:48 12:22 06:00 04:31
28°
 31° % 58 :الرطــوبة
تونــس 23°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
31°-2332°-2332°-2434°-2433°-24
  • Avoirs en devises
    18186,2

  • (12 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15265 DT        1$ =2,84981 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 sept)   972,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568370916|189043 952|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires