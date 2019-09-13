محمد عبو: لا تستمعوا الى مؤسسات استطلاع الرأي فهي متحيلة

Vendredi 13 Septembre 2019



باب نات

- دعا المرشح الرئاسي محمد عبو في مداخلة على قناة التاسعة التونسيين بعدم الاستماع الى مؤسسات استطلاع الراي واصفا اياها بالمتحيلة.وقال محمد عبو " ليس هنالك قانون ينظم مؤسسات استطلاع الراي في تونس لذلك علينا الانتباه جيدا".وتابع عبو "هاته المؤسسات وظيفتها اليوم خلق راي عام وطني وتسعى للدمغجة وهذا امر غير مقبول".