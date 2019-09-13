Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Awal-Hamsa  

من بين ضحاياه عجوز نكل بها.. القبض على مروع ركاب القطار بمحطة الترابط تونس البحرية

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - تمكن أول أمس اعوان مصلحة تأمين وسائل النقل بالإدارة الفرعية لشرطة النجدة من القبض على نفر في العقد الثاني من العمر قام بإفتكاك حقيبة لإمرأة طاعنة في السن وجرها لامتار بمحطة الترابط تونس البحرية TGM وقد خلفت عملية الاعتداء عليها اضرار جسدية ..

هذا وقام المتهم بتشتيت إنتباه الأمنيين بتغيير قميصه حيث كان يحمل العديد من القمصان معه و يقوم بتغييره إثر كل عملية إلا أنه و بعد أن دلت العجوز بأوصافه تمكنت وحدات المصلحة من القبض عليه في وقت وجيز والإحتفاظ به ..


وقد كشفت الابحاث معه انه سلب عدة مسافرين بنفس الطريقة مشيرا الى انه تضرر منه حوالي 10مواطنين ...

  
  
     
  
rtt-2f43590377ea5dfde2f4976b660db7cf-2019-09-13 10:04:59






0 de 0 commentaires pour l'article 189038



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 13 سبتمبر 2019 | 14 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:33 15:48 12:22 06:00 04:31
28°
 31° % 58 :الرطــوبة
تونــس 23°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
31°-2332°-2332°-2434°-2433°-24
  • Avoirs en devises
    18186,2

  • (12 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15265 DT        1$ =2,84981 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 sept)   972,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568370921|189038 1753|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires