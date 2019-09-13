من بين ضحاياه عجوز نكل بها.. القبض على مروع ركاب القطار بمحطة الترابط تونس البحرية

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - تمكن أول أمس اعوان مصلحة تأمين وسائل النقل بالإدارة الفرعية لشرطة النجدة من القبض على نفر في العقد الثاني من العمر قام بإفتكاك حقيبة لإمرأة طاعنة في السن وجرها لامتار بمحطة الترابط تونس البحرية TGM وقد خلفت عملية الاعتداء عليها اضرار جسدية ..
هذا وقام المتهم بتشتيت إنتباه الأمنيين بتغيير قميصه حيث كان يحمل العديد من القمصان معه و يقوم بتغييره إثر كل عملية إلا أنه و بعد أن دلت العجوز بأوصافه تمكنت وحدات المصلحة من القبض عليه في وقت وجيز والإحتفاظ به ..
وقد كشفت الابحاث معه انه سلب عدة مسافرين بنفس الطريقة مشيرا الى انه تضرر منه حوالي 10مواطنين ...
هذا وقام المتهم بتشتيت إنتباه الأمنيين بتغيير قميصه حيث كان يحمل العديد من القمصان معه و يقوم بتغييره إثر كل عملية إلا أنه و بعد أن دلت العجوز بأوصافه تمكنت وحدات المصلحة من القبض عليه في وقت وجيز والإحتفاظ به ..
وقد كشفت الابحاث معه انه سلب عدة مسافرين بنفس الطريقة مشيرا الى انه تضرر منه حوالي 10مواطنين ...
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Par:Nouri (Switzerland )
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