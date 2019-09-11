Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hathehe Laylate  

في البرلمان الفرنسي : نائب يندّد بايقاف القروي ... والحكومة الفرنسية تؤكّد احترام فرنسا لسيادة تونس واستقلالية مؤسساتها

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - عبّر الثلاثاء 10 سبتمبر، النائب بالبرلمان الفرنسي M’jid el guerrab عن تخوّفه على المسار الانتخابي في تونس على خلفية ايقاف المترشّح للرئاسة نبيل القروي.

وأفاد النائب بأن القروي سبق له أن تعرّض لعديد الضغوطات لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية من خلال التهجم على قناة نسمة وتقديم مقترح قانون لمنعه من الترشّح حسب تصريحه.
كما أشار النائب في مداخلته إلى أنه التقى نجل الرئيس الراحل، حافظ قائد السبسي الذي أبلغه بوجود خطر الانحراف بالسلطة نحو الديكتاتورية من طرف الحكومة.

وتابع النائب متحدّثا "اليوم دون محاكمة عادلة ودون احترام لقرينة البراءة نبيل القروي مسجون" وطالب الحكومة الفرنسية باصدار موقف واضح من القضية.
وكان في الردّ على مداخلة النائب وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان ايف لودريان الذي ذكّر بموقف رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب في هذا الصدد.
وقال جان ايف لودريان "سبق لرئيس الوزراء أن أجاب عن هذا السؤال وسأضيف أن تونس اليوم تعيش مرحلة مهمة في مسارها الديمقراطي".
وتابع الوزير بأن موقف فرنسا يقوم على الثقة والاحترام وأوضح قائلا "فرنسا تثق في الشعب التونسي وفي المؤسسات التونسية وفي المسار الانتخابي الذي تشرف عليه هيئة مستقلة وتحترم سيادة تونس واستقلالية مؤسساتها وعلى رأسها السلطة القضائية".


  
  
     
  
rtt-5df9dce36c53b39bada687a240352705-2019-09-11 10:36:56






0 de 0 commentaires pour l'article 188905



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 | 12 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:03 18:36 15:50 12:23 05:58 04:30
27°
 30° % 65 :الرطــوبة
تونــس 23°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
30°-2330°-2330°-2331°-2331°-23
  • Avoirs en devises
    17768,9

  • (9 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,16191 DT        1$ =2,86017 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 sept)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568195279|188905 933|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires