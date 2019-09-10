القضاء يتخذ قراره في حق عماد دغيج.

Mardi 10 Septembre 2019



باب نات

- استمع اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الى عماد دغيج وذلك في الشكاية التى رفعها في حقه رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني متهما اياه بتهديده بالقتل على خلفية كتابة اسم رىيس الجمهورية الراحل بالباحي قاىد السبسي على احد الفضاءات العمومية بجهة الكرم الغربي ...وقد قرر القاضي بعد استنطاق عماد دغيج الابقاء عليه بحالة سراح ..