زياد الهاني: تصرف المرايحي فيه كثير من الرعونة والغطرسة

Lundi 09 Septembre 2019



باب نات

- انتقد الاعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك تصرف المرشح لطفي المرايحي برفضه تسليم الكتاب قائلا بانه غطرسة ورعونة.وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك " تصرف فيه الكثير من الغطرسة من المترشح لطفي المرايحي الذي أدخل معه كتابا للپلاتو وقام بإظهاره رغم أن قانون المناظرة يمنع ذلك. ولما طلب منه العدل المنفذ المشرف على احترام تطبيق نظام المناظرة تسليمه الكتاب، رفض ذلك بكل رعونة وعدوانية.وذلك خلافا للمترشح حاتم بولبيار الذي احترم طلب العدل المنفذ، وسلمه هاتفه الجوال..احترام القانون ثقافة، وفاقد الشيء لا يعطيه!!