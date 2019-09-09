تفريكة انتخابية : حاتم بولبيار تشد ''يفسكي'' والزبيدي عندو 3 فوسكات زوز خبّاهم والثالثة نسي وين حطّها

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - أثار الأحد 8 سبتمبر، ظهور عدل منفّذ خلال المناظرة المخصصة للمترشّحين للانتخابات الرئاسية عديد التفاعلات الساخرة على موقع الفايسبوك.
وتزامنا مع مطالبته المترشّح لطفي المرايحي بتسليمه الوثيقة التي استظهر بها، طالب العدل منفّذ من المترشّح حاتم بولبيار أن يسلّمه الهاتف الجوّال الذي يبدو أنه كان يستعمله في بعض مداخلاته.
وعلّق عديد النشطاء على موقع الفايسبوك ساخرين "مترشّح للرئاسة يفسكي في مناظرة ويلومو على تلامذة الباكالوريا؟؟".
وتواصلت التعليقات الساخرة لتطال جميع المترشّحين وعلى رأسهم عبد الكريم الزبيدي وقال نشطاء "عبد الكريم الزبيدي كي شاف العدل منفذ تفْجع وكان عندو 3 فوسكات، زوز خبّاهم والثالثة نسى وين حطّها".
وتزامنا مع مطالبته المترشّح لطفي المرايحي بتسليمه الوثيقة التي استظهر بها، طالب العدل منفّذ من المترشّح حاتم بولبيار أن يسلّمه الهاتف الجوّال الذي يبدو أنه كان يستعمله في بعض مداخلاته.
وعلّق عديد النشطاء على موقع الفايسبوك ساخرين "مترشّح للرئاسة يفسكي في مناظرة ويلومو على تلامذة الباكالوريا؟؟".
وتواصلت التعليقات الساخرة لتطال جميع المترشّحين وعلى رأسهم عبد الكريم الزبيدي وقال نشطاء "عبد الكريم الزبيدي كي شاف العدل منفذ تفْجع وكان عندو 3 فوسكات، زوز خبّاهم والثالثة نسى وين حطّها".
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Par:mandhouj (France )
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