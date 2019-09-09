سمير الوافي: المرايحي يسقط في أول إمتحان لتطبيق القانون

Lundi 09 Septembre 2019



باب نات

- خرق كل من المترشحين لطفي المرايحي وحاتم بولبيار أحد قواعد المناظرة التلفزية المباشرة وهي عدم ادخال اي مترشح اي وثائق أو كتب أو هواتف جوالة معهم أثناء التناظر، ليتبين انّ المرايحي حمل معه كتابا وبولبيار ادخل معه هاتفه الجوال ما استدعى دخول العدل المنفذ لاعلامهما بالتخلي عنهما.هذا واعرب المترشّح لطفي المرايحي في البداية عن استنكاره لدخول عدل المنفذ لأخذ الكتاب عنه قائلاً "لا تستولي على ملكي الخاص"."السيد لطفي المرايحي تبهرني عندما تتحدث عن القانون وتطبيقه وإحترامه وترفع في خطبك شعارات الالتزام به...ولكنك تخيب ظني عندما تسقط في أول إمتحان لتطبيق القانون في مناظرة صارمة...تخالف قانونها الذي اطلعت وأمضيت عليه مسبقا...فتدخل معك وثيقة ممنوعة قانونيا...ثم ترفض الاستجابة لطلب العدل المنفذ الذي أراد تطبيقه عليك...وتتشنج في وجهه...ثم تحتج بحدّة على عدم منحك تعقيبا على زميلك رغم أن القانون يمنع ذلك...أي قيمة للقانون عندك وكيف نأتمنك عليه إذا لم تحترمه وتلتزم به أيها المترشح للرئاسة !؟...الكلام أسهل من التطبيق...والرئيس تفاصيل أيضا يا سي المرايحي...!"