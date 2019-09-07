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من بين ضحايهما عائلة احرق منزلهم .. إيقاف شقيقين محل 7مناشير تفتيش

Samedi 07 Septembre 2019

Samedi 07 Septembre 2019
باب نات - تمكن امس فريق الإستمرار بمركز الأمن الوطني بالكبارية من القبض على.
شقيقين بجهة حي بوحجر الكبارية الأول محل 5 مناشير والثاني محل منشوري تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية من اجل السرقة و الاعتداء بالطبع الشديد واضرام النار عمدا بملك الغير حيث هاجما عائلة بجهة حي بوحجر الكبارية واضرما النار في منزلهم وهم بداخله وذلك أثر خلاف مع أحد ابنائهم وقد تمكن الجيران من إخراج أفراد العائلة في حين حل اعوان الحماية المدنية واخمدوا السنة النيران التى التهمت كامل اثاث وتجهيزات العائلة...

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما واحالتهما على القضاء...


  
  
     
  
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