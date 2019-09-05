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الدولة تسترد 291 هكتارا من أراضيها المستولى عليها في باجة

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - تواصلا مع الحملة الوطنية التي انتهجتها الحكومة في استرجاع عقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق منذ 2016، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية باجة مؤخرا ضيعة فلاحية دولية تمسح 291 هك كائنة بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة وذلك على اثر تنفيذ قرار إسقاط حق في التسويغ ضد شركة إحياء وتنمية فلاحية بحضور كافة أجهزة الدولة المعنية.

وقد سلّمت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بباجة العقار المذكور إلى ديوان الأراضي الدولية للتعهد والتحوز به بهدف التسريع في إعادة توظيفه في الدورة الاقتصادية في أقرب الآجال حتى يضطلع بوظيفته التنموية.
جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة عبر مختلف آليات الاسترجاع من تنفيذ قرارات إخلاء وقرارات إسقاط حق وأحكام قضائية أوبصفة رضائية قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع بباجة ما يناهز 12989 هك.


  
  
     
  
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