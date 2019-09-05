رئيس الافريقي يهاجم الرياحي: يزّي مالكذب وأعمل حملتك بعيدا عالافريقي

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - هاجم الخميس 5 سبتمبر رئيس النادي الافريقي عبد السلام اليونسي، الرئيس السابق للافريقي والمرشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي على خلفية تصريحاته بخصوص الافريقي في الحوار الذي أجراه معه سامي الفهري.
وكذّب اليونسي ما ورد في تصريحات الرياحي خاصة بخصوص اعتزامه خلاص ديون الافريقي وقال "تصريحات الرياحي كذب في كذب وكل مرّة تجي انتخابات يحب يستغل الافريقي باش يعمل حملتو".
واعتبر اليونسي أن الرياحي مريض نفسيا يعود في كل مرّة للتشويش على ادارة الافريقي وجماهيره والكذب عليهم واستدرك قائلا "لكن جماهير الافريقي ليسوا أغبياء حتي يصدّقوا كذب الرياحي".
وتابع اليونسي قائلا "نحن نحترم الرياحي باعتباره رئيسا سابقا للنادي لكنه لا يحترم نفسه ويكذب على الجماهير في اطار حملة انتخابية" وخاطب اليونسي الرياحي قائلا "يزّي مالكذب واعمل حملتك بعيد على الافريقي".
وكذّب اليونسي ما ورد في تصريحات الرياحي خاصة بخصوص اعتزامه خلاص ديون الافريقي وقال "تصريحات الرياحي كذب في كذب وكل مرّة تجي انتخابات يحب يستغل الافريقي باش يعمل حملتو".
واعتبر اليونسي أن الرياحي مريض نفسيا يعود في كل مرّة للتشويش على ادارة الافريقي وجماهيره والكذب عليهم واستدرك قائلا "لكن جماهير الافريقي ليسوا أغبياء حتي يصدّقوا كذب الرياحي".
وتابع اليونسي قائلا "نحن نحترم الرياحي باعتباره رئيسا سابقا للنادي لكنه لا يحترم نفسه ويكذب على الجماهير في اطار حملة انتخابية" وخاطب اليونسي الرياحي قائلا "يزّي مالكذب واعمل حملتك بعيد على الافريقي".
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Par:Matouchi (Tunisia )
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