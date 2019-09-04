حاتم بولبيار: سألغي وزارة السياحة ومُستعدّ للتحدّث بالعبرية

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - قال المترشح للإنتخابات الرئاسية حاتم بولبيار الأربعاء 4 سبتمبر 2019، أن تونس قادرة على تحقيق نسبة نمو تناهز الـ9 بالمائة.
واعتبر أن رئيس الجمهورية يتمتع حسب الدستور الحالي بصلاحيات كبيرة وأنه بامكانه أن يوظفها لمصلحة البلاد.
وذكر بولبيار في تصريح لاذاعة اكسبرس اف ام أن لرئيس الجمهورية صلاحية التدخل لتقييم أداء الحكومة وحل البرلمان في ظرف 6 أشهر في حال لم تضطلع الأغلبية التي ستفرزها الانتخابات التشريعية بالمهام الموكولة اليها، مشيرا إلى أنه سيعمل على إقرار ضريبة على رأس المال بنسبة 2.5 بالمائة معتبرا أنها نسبة ضئيلة وان تونس جنة ضريبية .
واكد على أنه في صورة فوزه في الانتخابات الرئاسية فإنه سيعمل على عقد مجلس وزاري كل 3 أشهر تحت اشرافه في ولاية صفاقس،موضحا أن اختيار صفاقس يأتي نظرا لأهميتها على المستوى الاقتصادي وأنها تساهم بـ 20 بالمائة من النشاط الاقتصاد الوطني.
ولفت بولبيار إلى أنه سيقوم بإلغاء وزارة السياحة التي قال انها كلفتها تناهز 144 مليون دينار، ملاحظا غياب هذه الوزارة في فرنسا رغم انها تستقبل 42 مليون سائح سنويا، مفيدا بأنه سيتم تعويضها بـ6 دواوين جهوية نظرا لعدم ضرورتها.
واعتبر أن مصلحة تونس اليوم مع فرنسا، مشبها هذه الأخيرة بـ”غنيمة حرب” لتونس مذكرا بوجود 1200 مؤسسة فرنسية منتصبة اليوم بكامل تراب الجمهورية، مشيرا إلى أنه مستعد للتحدث بـ ”العبرية ” من أجل مصلحة تونس.
واعتبر أن رئيس الجمهورية يتمتع حسب الدستور الحالي بصلاحيات كبيرة وأنه بامكانه أن يوظفها لمصلحة البلاد.
وذكر بولبيار في تصريح لاذاعة اكسبرس اف ام أن لرئيس الجمهورية صلاحية التدخل لتقييم أداء الحكومة وحل البرلمان في ظرف 6 أشهر في حال لم تضطلع الأغلبية التي ستفرزها الانتخابات التشريعية بالمهام الموكولة اليها، مشيرا إلى أنه سيعمل على إقرار ضريبة على رأس المال بنسبة 2.5 بالمائة معتبرا أنها نسبة ضئيلة وان تونس جنة ضريبية .
واكد على أنه في صورة فوزه في الانتخابات الرئاسية فإنه سيعمل على عقد مجلس وزاري كل 3 أشهر تحت اشرافه في ولاية صفاقس،موضحا أن اختيار صفاقس يأتي نظرا لأهميتها على المستوى الاقتصادي وأنها تساهم بـ 20 بالمائة من النشاط الاقتصاد الوطني.
ولفت بولبيار إلى أنه سيقوم بإلغاء وزارة السياحة التي قال انها كلفتها تناهز 144 مليون دينار، ملاحظا غياب هذه الوزارة في فرنسا رغم انها تستقبل 42 مليون سائح سنويا، مفيدا بأنه سيتم تعويضها بـ6 دواوين جهوية نظرا لعدم ضرورتها.
واعتبر أن مصلحة تونس اليوم مع فرنسا، مشبها هذه الأخيرة بـ”غنيمة حرب” لتونس مذكرا بوجود 1200 مؤسسة فرنسية منتصبة اليوم بكامل تراب الجمهورية، مشيرا إلى أنه مستعد للتحدث بـ ”العبرية ” من أجل مصلحة تونس.
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Par:falfoul (Tunisia )
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