بعد تطاوين يوسف الشاهد يواصل حملته الانتخابية في مدنين.. جربة.. بنقردان وجرجيس

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - تحول يوسف الشاهد، المرشح للانتخابات الرئاسية عن حركة تحيا تونس،بعد زيارته الى ولاية تطاوين أمس في اطار حملته الانتخابية الى زيارة مدنين صباح اليوم أين قام بزيارة ميدانية في وسط المدينة واصل فيها مع المواطنين واستمع الى مشاغل اهل الجهة كما قام بعرض برنامجه الانتخابي واهم النقاط التي من شأنها النهوض بالبلاد مجددا وعده ببناء تونس اقوى خلال المرحلة القادمة وذلك بالتفاف كل التونسيين حول المشروع الحلم.
كما تنقل الشاهد الى جزيرة جربة ثم الى بنقردان وجرجيس.. .
كما تنقل الشاهد الى جزيرة جربة ثم الى بنقردان وجرجيس.. .
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Par:BABANETTOO (France )
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