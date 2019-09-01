Radio Babnet Tunisie On Air: Hasiba Rochdi - Ech bitrid  

رادس:إصابة 31 شخصا في اصطدام حافة بنفق

Dimanche 01 Septembre 2019

Dimanche 01 Septembre 2019
أصيب 31 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة إثر حادث اصطدام حافلة ركاب قادمة من جربة باتجاه تونس بنفق على مستوى منطقة رادس وفق ما صرح به لاذاعة موزاييك المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة الذي أكد أن الحافلة التي كانت في إطار رحلة خاصة تقلّ 52 راكبا.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم نقل كافة المصابين إلى مستشفيات العاصمة.

حيث تم نقل 14 مصابا إلى مركز الحروق والإصابات البليغة و6 مصابين إلى مستشفى شارل نيكول و8 مصابين إلى مستشفى الياسمينات و3 مصابين إلى مستشفى الرابطة.

المصدر - موزاييك




  
  
     
  
rtt-6fd01250b30177eeee04afa605bc91e7-2019-09-01 00:06:15






0 de 0 commentaires pour l'article 188265



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 01 سبتمبر 2019 | 2 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:20 18:50 15:59 12:26 05:50 04:19
24°
 23° % 83 :الرطــوبة
تونــس 23°
1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
23°-2329°-2330°-2430°-2329°-23
  • Avoirs en devises
    17434,2

  • (30 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17163 DT        1$ =2,86450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 août)   147,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567294306|188265 355|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires