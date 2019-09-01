رادس:إصابة 31 شخصا في اصطدام حافة بنفق

Dimanche 01 Septembre 2019



أصيب 31 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة إثر حادث اصطدام حافلة ركاب قادمة من جربة باتجاه تونس بنفق على مستوى منطقة رادس وفق ما صرح به لاذاعة موزاييك المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة الذي أكد أن الحافلة التي كانت في إطار رحلة خاصة تقلّ 52 راكبا.وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم نقل كافة المصابين إلى مستشفيات العاصمة.حيث تم نقل 14 مصابا إلى مركز الحروق والإصابات البليغة و6 مصابين إلى مستشفى شارل نيكول و8 مصابين إلى مستشفى الياسمينات و3 مصابين إلى مستشفى الرابطة.المصدر - موزاييك