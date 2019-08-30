زوجة نبيل القروي تتظلّم لدى الطبوبي

Vendredi 30 Août 2019



باب نات

- استقبل، صباح اليوم الجمعة، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بمكتبه بساحة محمد علي سلوى السماوي حرم نبيل القروي.وقد استمع الطبوبي حسب بلاغ لاتحاد الشغل إلى حيثيات عملية إيقاف نبيل القروي وأهم تطورات الملف القضائي.وكانت فرقة امنية قد قامت مساء الجمعة الماضي ، بإيقاف نبيل القروي، رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس"، وإيداعه السجن المدني بالمرناقية وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس.